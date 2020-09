Nexans : s'engage vers la neutralité carbone d'ici 2030

22/09/2020 | 14:20

Nexans annonce son ambition de contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030.



Le groupe vise 4,2 % en moyenne par an de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, 100% de ses sites de production certifiés ISO 14001, 100 % de ses déchets de production seront recyclés, 100% de ses projets de R&D seront consacrés à l'efficacité énergétique et la transition énergétique, favorisant l'éco-conception et les offres bas carbones.



Nexans souhaite aussi une optimisation de ses flux logistiques par l'utilisation de transport multimodal et par des itinéraires de livraison plus courts, que 100 % de ses tourets seront connectés grâce à des technologies IoT et recyclables et que 100 % de son parc automobile passera à des véhicules hybrides ou électriques.



Enfin, le groupe va utiliser de l'énergie renouvelable par la production locale ou l'achat d'énergie décarbonée pour tous les sites et déployer des solutions d'efficacité énergétique sur tous les sites.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.