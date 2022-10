Nexans signe le contrat Empire Wind pour alimenter New York en énergie renouvelable

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Nexans reçoit la commande finale de la joint-venture entre Equinor et bp pour le contrat clé en main de câbles d'exportation d'énergie éolienne offshore aux Etats-Unis pour Empire Wind 1.

Le projet fait partie du grand parc éolien offshore Empire Wind qui produira suffisamment d’énergie renouvelable pour alimenter plus d’un million de foyers dans l’État de New York. Plus de 500 000 de ces foyers seront alimentés par les câbles issus de ce premier contrat pour Empire Wind.

Le projet Empire Wind 1 d’Equinor et de bp marque une étape significative qui anticipe les besoins énergétiques croissants de l’État de New York et contribue à la réalisation de ses objectifs de réduction d’émissions carbone.

Les câbles seront fabriqués au sein des usines Nexans de Charleston en Caroline du Sud et de Halden en Norvège ; ils seront également posés par le Groupe.

Paris, le 6 octobre 2022 – Nexans , groupe mondial et acteur clé de la transition du monde vers un futur énergétique plus connecté et durable, annonce avoir conclu un contrat significatif portant sur la première phrase du projet Empire Wind développé au sein d’un partenariat 50/50 entre Equinor et bp. Cette signature fait suite à celle d’un contrat de fournisseur préférentiel (PSA, Preferred Supplier Agreement) en mars 2021, qui a marqué le début d’un travail collaboratif de plusieurs mois en vue de la négociation d’un contrat clés en main incluant la conception, la fabrication ainsi que la pose et la protection de câbles d’exportation destinés à ce projet.

La zone de concession d’Empire Wind pour la première phase du projet global de 2,1 GW est située à environ 33 km au sud de Long Island, à l’est de Rockaways. Nexans installera les câbles d’exportation sur 150 km entre la sous-station offshore d’Empire Wind 1 et le terminal maritime de South Brooklyn.

Le projet Empire Wind 1, une fois achevé, fournira de l’électricité à plus de 500 000 foyers sur le million qui seront alimentés par l’ensemble du projet Empire Wind.

Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans, commente : « L'État de New York est l'un des plus dynamiques des États-Unis, s’engageant à fournir une économie entièrement décarbonée à l'échelle d’un État ; et l'énergie éolienne en mer sera probablement la principale source d'électricité de l'État d'ici 2035.

La signature du contrat pour Empire Wind 1 vient conforter notre position d’acteur majeur des énergies renouvelables aux États-Unis et allègera la pression supplémentaire sur les réseaux électriques de l’État de New York. Nous nous réjouissons de poursuivre nos relations avec Equinor et bp afin d’œuvrer ensemble à électrifier le futur. »

À propos de NEXANS

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2021, Nexans a généré 6,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Bâtiment & Territoires, Haute Tension & Grands Projets, Industrie & Solutions et Télécommunications & Données. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s’engage à contribuer à la neutralité carbone d’ici 2030.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Pour plus d’informations sur Empire Wind, consultez le site www.empirewind.com

Contact:

Communication







Maëllys Leostic

Tél.: +33 (0)7 87 04 96 58

maellys.leostic @nexans.com







Emmanuel Guinot

emmanuel.guinot@nexans.com



Relations Investisseurs







Elodie Robbe-Mouillot

Tel.: +33 (0)1 78 15 03 87

elodie.robbe-mouillot@nexans.com





