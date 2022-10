Nexans : signe le contrat Empire Wind pour alimenter New York en énergie renouvelable

Nexans a reçu la commande finale de la joint-venture entre Equinor et bp relative au contrat clé en main de câbles d'exportation d'énergie éolienne offshore aux Etats-Unis pour Empire Wind 1. Le projet fait partie du grand parc éolien offshore Empire Wind qui produira suffisamment d'énergie renouvelable pour alimenter plus d'un million de foyers dans l'État de New York. Plus de 500 000 de ces foyers seront alimentés par les câbles issus de ce premier contrat pour Empire Wind.



Le projet Empire Wind 1 d'Equinor et de bp marque une étape significative qui anticipe les besoins énergétiques croissants de l'État de New York et contribue à la réalisation de ses objectifs de réduction d'émissions carbone.



Les câbles seront fabriqués au sein des usines Nexans de Charleston en Caroline du Sud et de Halden en Norvège ; ils seront également posés par le groupe.



La zone de concession d'Empire Wind pour la première phase du projet global de 2,1 GW est située à environ 33 km au sud de Long Island, à l'est de Rockaways. Nexans installera les câbles d'exportation sur 150 km entre la sous-station offshore d'Empire Wind 1 et le terminal maritime de South Brooklyn.



Le projet Empire Wind 1, une fois achevé, fournira de l'électricité à plus de 500 000 foyers sur le million qui seront alimentés par l'ensemble du projet Empire Wind.



Christopher Guérin, directeur général de Nexans, commente : " L'État de New York est l'un des plus dynamiques des États-Unis, s'engageant à fournir une économie entièrement décarbonée à l'échelle d'un État ; et l'énergie éolienne en mer sera probablement la principale source d'électricité de l'État d'ici 2035.