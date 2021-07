Nexans : signe un contrat pour une ligne sous-marine en Ecosse

Nexans assure la continuité d'activité de la ligne sous-marine de transport d'électricité haute tension entre Kintyre et Hunterston en Ecosse pour SSEN Transmission.



Doté d'une capacité de 150 MW pour l'acheminement d'énergie renouvelable sur le réseau, ce câble joue un rôle clé dans la transition vers la neutralité carbone.



Un aspect déterminant du projet a été la pose de câbles sous-marins par des profondeurs d'eau de plus de 100 mètres, sur un tracé de 41 km contournant l'île d'Arran et traversant le Firth of Clyde.



