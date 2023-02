Nexans : une année record marquée par une hausse de la rentabilité

En 2022, la performance financière de Nexans atteint un niveau record. Son Ebitda a progressé de 29,6% par rapport à 2021 à 599,5 millions d'euros, dans le haut de la guidance. La marge d'Ebitda a augmenté de 130 points de base par rapport à 2021 pour atteindre 8,9% (contre 7,6%), malgré un environnement inflationniste, soutenue par les programmes SHIFT Prime et Amplify dans l'électrification.



Sa marge opérationnelle ressort à 420 millions d'euros, soit 6,2% du chiffre d'affaires au cours des métaux standard (contre 4,9 % en 2021). Nexans a clôturé l'exercice avec un résultat opérationnel de 395 millions d'euros, contre 338 millions d'euros en 2021.



Son résultat net s'établit à 248 millions d'euros en 2022, contre 164 millions d'euros en 2021. Le résultat net part du groupe s'établit au niveau record de 245 millions d'euros, contre 164 millions d'euros en 2021.



Son chiffre d'affaires standard s'élève à 6,7 milliards d'euros en 2022, en augmentation organique de 6,3% par rapport à 2021, avec les activités d'électrification en croissance organique de 12,9 % et une poursuite de la réduction de son activité Métallurgie en ligne avec la stratégie du groupe. Le quatrième trimestre présente en croissance organique de 4,9 % par rapport à 2021 reflétant une demande soutenue et une gestion mix/prix favorable.



Le spécialiste du câble propose un dividende de 2,10 euros par action au titre de 2022, en hausse de 75 % par rapport à 2021.



Dans un contexte macroéconomique incertain, Nexans s'attend à atteindre en 2023 un Ebitda entre 570 et 630 millions d'euros et une génération de trésorerie normalisée entre 150 et 250 millions d'euros. Ces objectifs s'entendent hors acquisitions et cessions non-finalisées.