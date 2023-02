Nexans : vers une cession de l'activité telecom systems

Dans la mise en oeuvre de sa stratégie de recentrage sur l'électrification, Nexans annonce avoir engagé des négociations exclusives avec Syntagma Capital, un fonds de capital-investissement basé en Belgique, en vue de la cession de son activité telecom systems.



Cette activité, qui constitue la principale partie résiduelle de la division télécommunications & données depuis la cession de Berk-Tek en 2020, emploie environ 680 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros.



La transaction projetée reste soumise aux conditions habituelles et devrait être finalisée d'ici la fin du premier semestre 2023. L'activité special telecom, basée à Rognan en Norvège, sera alors intégrée au segment production & transmission.



