Nexans vise une amélioration de son Ebitda en 2022

16 février (Reuters) - Nexans a annoncé mercredi
dans un communiqué:
* NEXANS - EBITDA 2021 DE EUR 463 MLNS CONTRE EUR 347 MLNS
IL Y A
UN AN
* NEXANS - RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE EUR 164 MLNS EN
2021
CONTRE EUR 80 MLNS IL Y A UN AN
* NEXANS - DETTE NETTE À EUR 74 MLNS AU 31 DÉCEMBRE 2021
CONTRE
EUR 179 MLNS IL Y A UN AN
* NEXANS - PROPOSITION DE DIVIDENDE DE 1,2 EURO PAR ACTION
CONTRE
0,7 EURO EN 2020
* NEXANS - OBJECTIFS 2022 ANNONCÉS : EBITDA ENTRE 500 ET 540
MILLIONS DEUROS ET GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE (FREE CASH-FLOW)
NORMATIVE ENTRE 150 ET 200 MILLIONS D'EUROS
* NEXANS - CHIFFRE D'AFFAIRES STANDARD DE EUR 6,05 MDS EN
2021
CONTRE EUR 5,71 MDS IL Y A UN AN
* NEXANS - GRANDE QUALITÉ DU CARNET DE COMMANDES AJUSTÉ DE
LACTIVITÉ HAUTE TENSION SOUS-MARINE DE EUR 2,2 MDS REFLÉTANT UN
MODÈLE RISQUE-RENDEMENT UNIQUE
* NEXANS - GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE À FIN DÉCEMBRE À EUR 179
MLNS
CONTRE EUR 157 MLNS IL Y A UN AN
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(Bureau de Paris)