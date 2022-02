Nexans vise une amélioration de son Ebitda en 2022

16 février (Reuters) - Nexans a annoncé mercredi dans un communiqué:

* NEXANS - EBITDA 2021 DE EUR 463 MLNS CONTRE EUR 347 MLNS IL Y A UN AN

* NEXANS - RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE EUR 164 MLNS EN 2021 CONTRE EUR 80 MLNS IL Y A UN AN

* NEXANS - DETTE NETTE À EUR 74 MLNS AU 31 DÉCEMBRE 2021 CONTRE EUR 179 MLNS IL Y A UN AN

* NEXANS - PROPOSITION DE DIVIDENDE DE 1,2 EURO PAR ACTION CONTRE 0,7 EURO EN 2020

* NEXANS - OBJECTIFS 2022 ANNONCÉS : EBITDA ENTRE 500 ET 540 MILLIONS D’EUROS ET GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE (FREE CASH-FLOW) NORMATIVE ENTRE 150 ET 200 MILLIONS D'EUROS

* NEXANS - CHIFFRE D'AFFAIRES STANDARD DE EUR 6,05 MDS EN 2021 CONTRE EUR 5,71 MDS IL Y A UN AN

* NEXANS - GRANDE QUALITÉ DU CARNET DE COMMANDES AJUSTÉ DE L’ACTIVITÉ HAUTE TENSION SOUS-MARINE DE EUR 2,2 MDS REFLÉTANT UN MODÈLE RISQUE-RENDEMENT UNIQUE

* NEXANS - GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE À FIN DÉCEMBRE À EUR 179 MLNS CONTRE EUR 157 MLNS IL Y A UN AN