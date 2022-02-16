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Nexans vise une amélioration de son Ebitda en 2022

16/02/2022 | 07:00
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16 février (Reuters) - Nexans a annoncé mercredi dans un communiqué:

* NEXANS - EBITDA 2021 DE EUR 463 MLNS CONTRE EUR 347 MLNS IL Y A UN AN

* NEXANS - RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE EUR 164 MLNS EN 2021 CONTRE EUR 80 MLNS IL Y A UN AN

* NEXANS - DETTE NETTE À EUR 74 MLNS AU 31 DÉCEMBRE 2021 CONTRE EUR 179 MLNS IL Y A UN AN

* NEXANS - PROPOSITION DE DIVIDENDE DE 1,2 EURO PAR ACTION CONTRE 0,7 EURO EN 2020

* NEXANS - OBJECTIFS 2022 ANNONCÉS : EBITDA ENTRE 500 ET 540 MILLIONS DEUROS ET GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE (FREE CASH-FLOW) NORMATIVE ENTRE 150 ET 200 MILLIONS D'EUROS

* NEXANS - CHIFFRE D'AFFAIRES STANDARD DE EUR 6,05 MDS EN 2021 CONTRE EUR 5,71 MDS IL Y A UN AN

* NEXANS - GRANDE QUALITÉ DU CARNET DE COMMANDES AJUSTÉ DE LACTIVITÉ HAUTE TENSION SOUS-MARINE DE EUR 2,2 MDS REFLÉTANT UN MODÈLE RISQUE-RENDEMENT UNIQUE

* NEXANS - GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE À FIN DÉCEMBRE À EUR 179 MLNS CONTRE EUR 157 MLNS IL Y A UN AN Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur [ ] (Bureau de Paris)


© Reuters 2022
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Données financières
CA 2021 6 022 M 6 842 M -
Résultat net 2021 155 M 176 M -
Dette nette 2021 64,3 M 73,1 M -
PER 2021 21,6x
Rendement 2021 1,04%
Capitalisation 3 369 M 3 828 M -
VE / CA 2021 0,57x
VE / CA 2022 0,53x
Nbr Employés 20 223
Flottant 66,9%
Graphique NEXANS
Durée : Période :
Nexans : Graphique analyse technique Nexans | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique NEXANS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 10
Dernier Cours de Cloture 77,05 €
Objectif de cours Moyen 92,90 €
Ecart / Objectif Moyen 20,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Christopher Guérin Senior Executive Vice President-Europe Region
Jean-Christophe Juillard Chief Financial Officer, Senior VP & Head-IT
Jean Mouton Chairman
Vincent Dessale COO, Senior EVP-Building & Territories
Hubert Porte Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
NEXANS-10.25%3 828
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO., LTD.-7.31%8 317
PRYSMIAN S.P.A.-16.82%8 200
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO.,LTD.-1.09%5 474
NUODE INVESTMENT CO.,LTD-12.54%3 066
INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.-15.83%3 028