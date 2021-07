Transformer l'adversité en opportunité : la dernière édition du Rapport Intégré de Nexans est disponible

Paris, le 27 juillet 2021 - Nexans vient de publier la dernière édition de son Rapport Intégré, illustrant comment notre raison d'être 'Electrify the future' et nos engagements en termes de développement durable, se reflètent pleinement dans la vision et la stratégie du Groupe. Pour la première fois, une version digitale du rapport permet aux lecteurs de naviguer à travers les 4 temps forts de cette édition:

Parce que notre ADN, c'est l'Electrification durable

Parce que notre innovation, c'est l'avenir

Parce notre intelligence énergétique, c'est déjà demain

Parce que notre performance intégrée, c'est un nouveau monde.

Le rapport intégré de cette année est également l'occasion de découvrir Nexans à travers le regard des collaborateurs, dans le cadre du concours photo Nexans Living History. Pour aller plus loin, une série de vidéos sont également présentées pour mettre en scène la raison d'être et les valeurs du Groupe.

Même si 2020 a été une année fortement perturbée, nous sommes parvenus à transformer l'adversité en opportunité malgré une crise sanitaire et économique mondiale sans précédent. Les fondamentaux de Nexans restent solides alors que le Groupe poursuit son cap stratégique 2024.

Dans cette édition, vous lirez comment nous réalisons notre mission en tant qu' acteur clé de la transition du monde vers un avenir énergétique plus connecté et plus durable. À mesure que nous avançons en 2021, nous sommes convaincus d'être sur la bonne voie pour mener la charge vers le nouveau monde d'électrification pour la planète.

Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré : « Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification du monde et cela continuera car l'électrification est notre ADN. Il est temps d'amplifier notre rôle en devenant un acteur unique et entièrement intégré couvrant l'ensemble de la chaine de valeur de l'électrification. C'est à plein régime et enthousiastes que nous ouvrons ce nouveau chapitre de notre histoire.»

Découvrez et téléchargez le tout dernier rapport intégré ici.