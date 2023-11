NexGel, Inc. est un fournisseur d'hydrogels ultra-doux à haute teneur en eau pour les applications de soins de santé et de consommation. La société fabrique des hydrogels de polymères aqueux à haute teneur en eau, réticulés par faisceau d'électrons, ou gels, utilisés pour le traitement des plaies, les diagnostics médicaux, l'administration transdermique de médicaments et les cosmétiques. Elle se spécialise dans les gels personnalisés en capitalisant sur des technologies de fabrication exclusives. Ses gels et ses produits de consommation sont fabriqués à l'aide de technologies de mélange, d'enrobage et de réticulation exclusives et non exclusives. Ses hydrogels sont commercialisés aux États-Unis et à l'étranger par ses clients. La société commercialise ses produits sous les marques MedaGel et LumaGel Beauty. Les produits qu'elle vend sous sa marque MedaGel concernent principalement des solutions de remèdes en vente libre (OTC), telles que des applications pour les ampoules et la douleur, tandis que les produits qu'elle vend sous sa marque LumaGel Beauty concernent principalement des solutions de beauté et de cosmétique, telles que des applications pour les rides et les crèmes pour la peau.

Secteur Produits pharmaceutiques