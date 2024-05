NexGen Energy Ltd. est une société canadienne dont l'objectif est de fournir un combustible énergétique propre pour l'avenir. La société est en phase d'exploration et de développement et se consacre à l'acquisition, à l'exploration, à l'évaluation et au développement de propriétés uranifères au Canada. Elle possède un portefeuille de projets très prometteurs, notamment la propriété Rook I qu'elle détient à 100 % et qui abrite les gisements Harpoon, Bow, South Arrow et Arrow, ainsi que la région de Cannon. La propriété Rook I est un projet d'uranium en phase de développement au Canada, situé dans le district riche en uranium de la zone sud-ouest du bassin de l'Athabasca, dans la première juridiction minière de la Saskatchewan. Le projet Rook I abrite la découverte Harpoon, située à environ 4,7 kilomètres (km) au nord-est du gisement Arrow. La découverte Bow est située à environ 3,7 km au nord-est le long du corridor du conducteur du lac Patterson. La découverte South Arrow est située à 400 mètres au sud du gisement Arrow.

Secteur Uranium