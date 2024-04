NexgenRx Inc. est un administrateur tiers et un fournisseur de solutions technologiques établi au Canada. L'entreprise se concentre sur la création de plateformes technologiques qui dotent ses clients de capacités sans précédent pour la gestion et l'autogestion des régimes d'avantages sociaux collectifs, des régimes de retraite collectifs et des programmes de soutien aux patients. L'entreprise offre aux promoteurs de régimes des applications technologiques d'administration et de prestations de santé dans un modèle de logiciel-service. Les produits de la société comprennent NexSys, NexAdmin, NexPension et NexPSPAssist. La plateforme de produits NexSys offre des solutions et simplifie le règlement des demandes de remboursement de frais dentaires, de médicaments d'ordonnance et de soins de santé complémentaires. Son produit NexAdmin permet aux promoteurs de prendre le contrôle complet de l'administration des régimes d'avantages sociaux. Son produit NexPension est une solution avancée d'administration des régimes de retraite conçue pour aider les promoteurs à enregistrer et à totaliser les cotisations de leur groupe d'adhérents dans un environnement multi-employeurs. Sa plateforme fait de l'auto-administration une réalité.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds