Treasury Metals Inc. est une société spécialisée dans l'or qui possède des actifs au Canada. La société se concentre sur le complexe aurifère de Goliath, qu'elle détient à 100 % et qui comprend les gisements de Goliath, Goldlund et Miller, situés dans le nord-ouest de l'Ontario. Le complexe aurifère de Goliath comprend environ 503 titres miniers, 49 brevets, cinq baux et un permis d'occupation, et les propriétés couvrent environ 34 926 hectares. La propriété Goliath est située dans la division minière de Kenora, dans le nord-ouest de l'Ontario, à environ 20 kilomètres à l'est de la ville de Dryden et à 325 kilomètres au nord-ouest de la ville portuaire de Thunder Bay, en Ontario, au Canada. La propriété Goldlund couvre environ 28 289 hectares et comprend deux gisements - Goldlund Mine et Miller, qui couvrent des parties des cantons d'Echo et de Pickerel en Ontario. La propriété Miller est un projet de mine à ciel ouvert. La société possède également d'autres projets, notamment le projet aurifère Weebigee-Sandy Lake JV et la propriété d'exploration aurifère Gold Rock.

Secteur Or