Les employés de Nexi se mettent en grève et s'affrontent sur les salaires et les primes

(Alliance News) - Les employés de Nexi Spa se mettront en grève les 22 et 23 juin, ce qui causera des problèmes avec les retraits et les paiements postaux, a rapporté Startmag lundi.

Si d'un côté la fusion par incorporation de SIA Spa dans Nexi a façonné un colosse dans le domaine des paiements numériques avec environ 5 000 employés, dont le siège se trouve à Corso Sempione à Milan, d'un autre côté elle semble avoir créé beaucoup de mécontentement parmi les employés qui se plaignent d'une nette détérioration des conditions de travail, comme l'explique le site d'information sur l'énergie, l'économie, la mobilité et l'innovation.

"Le personnel, déplorent les syndicats, a conservé les différents niveaux économiques et réglementaires des entreprises d'origine et il existe donc de nombreuses situations dans lesquelles les personnes, bien que travaillant côte à côte et exerçant les mêmes activités, ont des traitements économiques profondément différents.

L'accord de deuxième niveau de SIA était plus favorable que celui de Nexi, c'est pourquoi les syndicats voudraient en faire un modèle pour l'ensemble du groupe.

Dans le détail, les travailleurs dénoncent "un lourd climat de malaise généralisé qui touche l'ensemble des salariés" et l'absence "de prime à l'énergie, l'absence de smart working à 100% pour les parents d'enfants de moins de 14 ans, des formulaires d'évaluation professionnelle 'discutables', pour n'en citer que quelques-uns, représentent, à notre avis, des choix conscients de la part de la direction de l'entreprise".

La fermeté avec laquelle Nexi rejette les demandes des travailleurs crée un nouveau front, comme le souligne Startmag : "L'entreprise justifie sa rigidité par la prétendue durabilité économique, l'équité entre collègues et l'objectif ultime du bien des employés. Nous trouvons les concepts de durabilité, d'équité et de "bien des employés" pour le moins curieux par rapport à la rémunération "légitime" accordée aux cadres supérieurs : en 2019, le PDG et le directeur financier de Nexi occupaient la première place - plus de 43 millions d'euros - et la quatrième place - plus de 17 millions d'euros - des salaires parmi les dirigeants des sociétés italiennes cotées en bourse. En 2022, les salaires des PDG et des cadres se chiffrent en millions d'euros. En 2023, il y a un programme LTI avec un bonus supplémentaire de 5 millions d'euros pour un petit nombre de bénéficiaires".

L'action de Nexi est en baisse de 0,5 pour cent à 7,28 euros par action.

