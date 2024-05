(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse vendredi, stimulés par la réaction des investisseurs aux données montrant que l'économie britannique a renoué avec la croissance avec une expansion de 0,6 pour cent au cours du premier trimestre. Il s'agit de la première expansion en quatre trimestres, dépassant les attentes du marché qui tablait sur une croissance de 0,4 pour cent.

Vendredi, les investisseurs évalueront également les données de la production industrielle italienne, tandis que les signes de refroidissement du marché du travail américain ont renforcé les "paris" sur la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Le FTSE Mib a ainsi progressé de 82,50 points, après avoir clôturé jeudi en hausse de 0,6 pour cent à 34 339,32 points.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a gagné 21,20 points, le CAC 40 de Paris 31,10 points et le DAX 40 de Francfort 42,50 points.

Hier soir, le Mid-Cap a baissé de 0,1 % à 48 002,08, le Small-Cap a augmenté de 0,2 % à 29 481,00 et l'Italie Growth a gagné 0,1 % à 8 243,40.

Parmi les actions, Nexi a fait le meilleur jeudi, augmentant de 6,4% après avoir terminé le premier trimestre avec des revenus en hausse de 6,0% à 781,6 millions d'euros, contre 737,6 millions d'euros publiés au 31 mars 2023.

L'Ebitda a été de 361,7 millions d'euros, en hausse de 8,6 % par rapport aux 333,1 millions d'euros des trois premiers mois de 2023. La marge d'Ebitda a atteint 46 %, soit une augmentation de 112 points de base par rapport au premier trimestre de l'année précédente, "en partie grâce à la réalisation plus rapide des gains d'efficacité et des synergies de coûts à la lumière de l'intégration du groupe", a déclaré la société.

Pour 2024, à la lumière d'un scénario macroéconomique toujours complexe, Nexi a confirmé ses objectifs d'une année sur l'autre : revenus avec une croissance moyenne à un chiffre ; Ebitda avec une croissance moyenne à élevée à un chiffre, avec une expansion de la marge de plus de 100 points de base ; génération de trésorerie excédentaire à plus de 700 millions d'euros ; levier financier net diminuant à moins de 2,9 fois l'Ebitda, y compris les transactions de fusion et d'acquisition déjà annoncées et les effets du programme de rachat d'actions.

Prysmian s'est également bien comporté, en hausse de 3,8 %, après avoir publié un bénéfice net du groupe de 185 millions d'euros au premier trimestre, contre 182 millions d'euros l'année précédente.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,69 milliards d'euros, contre 3,99 milliards d'euros au premier trimestre 2023.

Pour l'exercice 2024, Prysmian a confirmé les orientations annuelles annoncées en février, prévoyant de se positionner dans le haut de la fourchette : EBITDA ajusté compris entre 1,58 Md EUR et 1,68 Md EUR, flux de trésorerie disponible compris entre 675 M EUR et 775 M EUR, et réduction des émissions de gaz à effet de serre des périmètres 1 et 2 de 36 % et du périmètre 3 de 13 % par rapport à 2019.

En bas, les banques, avec BPER et BPM en baisse de 3,0% et 1,4%, respectivement, tandis que Recordati a également clôturé dans le rouge, en baisse de 1,7%. La société a déclaré jeudi qu'elle avait clôturé le premier trimestre avec des revenus en hausse de 10% en glissement annuel à 607,8 millions d'euros, contre 551,4 millions d'euros au cours de la même période un an plus tôt.

Le bénéfice brut a augmenté de 7,2 %, passant de 387,7 millions d'euros à 415,6 millions d'euros, et l'EBITDA a augmenté de 11 %, passant de 220,8 millions d'euros l'année précédente à 244 millions d'euros, l'EBIT passant de 172,6 millions d'euros à 186,9 millions d'euros.

Le bénéfice avant impôt est passé de 159,9 millions d'euros à 161,1 millions d'euros, tandis que le bénéfice net est passé de 124,0 millions d'euros à 123,6 millions d'euros. Le bénéfice net par action est passé de 0,603 EUR à 0,599 EUR.

Parmi les valeurs moyennes, Cementir Holding a clôturé en hausse de 1,0 % jeudi après avoir annoncé un bénéfice avant impôt de 58,7 millions d'euros au premier trimestre, contre 63,9 millions d'euros au 31 mars 2023.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 368,3 millions d'euros, contre 414,8 millions d'euros au premier trimestre de l'année dernière.

Piaggio a augmenté de 0,4 % après avoir déclaré un bénéfice net de 18,7 millions d'euros au premier trimestre, contre 24,1 millions d'euros à la même période l'année dernière. Le chiffre d'affaires net consolidé du groupe est passé de 543,9 millions d'euros au 31 mars 2023 à 428 millions d'euros.

Technogym - le jour où il a confirmé Nerio Alessandri en tant que PDG - a gagné 0,9 pour cent après avoir déclaré des revenus de 187,5 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 7,4 pour cent par rapport à 174,6 millions d'euros au cours de la même période de 2023.

"Il est important de noter que la croissance est mondiale, explique la société, avec des revenus en hausse dans presque toutes les grandes zones géographiques, en particulier au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Carel Industries a perdu 7,0 pour cent après avoir déclaré que les revenus consolidés s'élevaient à 146,4 millions d'euros contre 161,0 millions d'euros au 31 mars 2023, soit une baisse de 9,0 pour cent.

En excluant le changement du périmètre de consolidation de Kiona et Eurotec de 7,3 millions d'euros et l'effet négatif marginal des taux de change, la baisse aurait été de 13%.

Parmi les petites capitalisations, Elica - en hausse de 1,3% - a approuvé ses résultats pour le premier trimestre 2024, clôturant avec un résultat pratiquement à l'équilibre, comparé à un bénéfice de 3,9 millions d'euros au 31 mars 2023.

Les revenus se sont élevés à 117,2 millions d'euros, en baisse de 9,2 % par rapport à la même période de l'année dernière. L'EBITDA normalisé s'est élevé à 7,6 millions d'euros, contre 12,6 millions d'euros pour la même période de l'année précédente. La marge sur le chiffre d'affaires a été de 6,5 %, contre 9,7 % au premier trimestre 2023.

Du côté des PME, Civitanavi Systems a gagné 0,3% après avoir annoncé avoir terminé le premier trimestre avec des revenus d'exploitation nets de PF et SL de 6,62 millions d'euros, contre 6,63 millions d'euros au 31 mars 2023.

Les revenus d'exploitation pour la période se sont élevés à 7,2 millions d'euros, contre 8,0 millions d'euros au premier trimestre de l'année dernière.

Valtecne - en baisse de 3,3% - a déclaré jeudi avoir clôturé le premier trimestre avec des revenus de 8,4 millions d'euros, contre 8,3 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Paolo Mainetti, PDG de Valtecne, a déclaré : "Cette légère croissance s'est accompagnée d'un changement significatif dans la composition de nos activités : le secteur médical a poursuivi sa tendance positive, augmentant de 16% pour représenter environ deux tiers de nos revenus totaux, tandis que le secteur industriel s'est contracté de 20%, en accord avec les conditions macroéconomiques actuelles en Europe.

À New York, le Dow a gagné 0,9 %, le Nasdaq 0,3 % et le S&P 500 0,5 %.

Parmi les marchés asiatiques, le Hang Seng était dans le vert de 2,1 %, le Nikkei a gagné 0,3 % et le Shanghai Composite a progressé de 0,1 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0782 USD contre 1,0776 USD jeudi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2539 USD contre 1,2514 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent s'échange à 84,52 USD le baril contre 84,33 USD le baril jeudi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 360 USD l'once contre 2 312,69 USD l'once jeudi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de vendredi, la production industrielle italienne sera publiée à 1000 CEST, une heure avant les ventes industrielles. A 1330 CEST, les minutes de la Banque centrale européenne seront publiées.

Aux États-Unis, l'indice de confiance des consommateurs du Michigan sera publié à 16 heures et les données de Baker Hughes sur les usines minières américaines seront publiées.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, les résultats d'Alerion Clean Power, De' Longhi, DiaSorin, Iveco Group et Unieuro, entre autres, sont attendus.

