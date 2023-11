(Alliance News) - Les principales bourses européennes ont commencé la journée de vendredi en territoire positif, en passe de connaître une cinquième journée consécutive de hausse, les investisseurs estimant que les taux d'intérêt pourraient avoir atteint leur maximum, la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre ayant maintenu leurs taux inchangés pour la deuxième session consécutive.

L'attention s'est ensuite portée sur le rapport d'octobre sur les salaires aux États-Unis, attendu plus tard dans la journée, qui devrait montrer un assouplissement progressif des conditions du marché de l'emploi.

Ainsi, le FTSE Mib a ouvert en hausse de 0,6 % à 28 644,53, le Mid-Cap était en hausse de 0,5 % à 39 924,23, le Small-Cap était en hausse de 0,8 % à 25 117,23, et l'Italie Growth était en hausse de 0,1 % à 7 700,93.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 0,4 pour cent, le CAC 40 de Paris est en hausse de 0,1 pour cent et le DAX 40 de Francfort est dans le vert de 0,3 pour cent.

Parmi les indicateurs macroéconomiques du matin, le secteur des services chinois a fait état d'une expansion marginale en octobre, mais l'activité commerciale globale est restée stagnante.

L'indice PMI des services chinois compilé par Caixin et publié vendredi a légèrement augmenté pour atteindre 50,4 en octobre, après un creux de neuf mois en septembre, indiquant le dixième mois consécutif de croissance de l'activité des services, alors que Pékin poursuit ses efforts pour stabiliser l'économie.

Le PMI composite global, quant à lui, est tombé à 50,0 en octobre, contre 50,9 en septembre, ce qui représente la valeur la plus basse de l'année.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Tenaris a ouvert en queue de peloton, en baisse de 1,0% après avoir clôturé en hausse de 8,3% grâce à des résultats solides et à l'annonce d'un nouveau rachat d'actions à hauteur de 1,2 milliard de dollars. En outre, le conseil d'administration a approuvé le paiement d'un dividende intérimaire. Au troisième trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 547 millions USD, contre 608 millions USD pour la même période en 2022, avec un bénéfice par action de 0,46 USD, contre 0,51 USD au troisième trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 3,24 milliards d'USD, soit une hausse de 9 % par rapport aux 2,98 milliards d'USD enregistrés au cours de la même période en 2022.

En tête, Nexi, avec 5,8 %, Banca Monte dei Paschi di Siena avec 2,3 % et FinecoBank, en hausse de 1,8 %.

Juste en dessous, Ferrari a ouvert en hausse de 1,8 % après avoir clôturé en hausse de 5,6 %. La société a déclaré jeudi qu'elle avait clôturé le troisième trimestre avec des indicateurs solides en glissement annuel. Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 332 millions d'euros, soit une hausse de 46 % par rapport aux 228 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre s'est élevé à 1,54 milliard d'euros, en hausse de 24 % par rapport à l'année précédente. Les voitures livrées ont atteint 3 459 unités au troisième trimestre, en hausse de 271 unités en glissement annuel, grâce à un carnet de commandes très solide reflétant les volumes, les zones géographiques et les plans d'allocation de produits par trimestre.

Il convient également de noter que RBC a relevé son objectif de cours sur le titre à 344,00 euros contre 335,00 euros avec une note "surperformance".

Terna, dans le vert de 0,4%, a annoncé jeudi avoir signé deux nouveaux accords avec autant de partenaires institutionnels aux États-Unis, à San Francisco, pour promouvoir et valoriser l'écosystème italien de l'innovation à l'étranger, "en soutenant le développement des startups et des PME innovantes dans notre pays et en facilitant leur accès au marché américain", comme l'explique la société.

Sur le marché des valeurs moyennes, Saras, en hausse de 0,2 pour cent, a rapporté vendredi qu'Urion Holdings (Malta) Ltd avait acheté 11,6 millions d'actions ordinaires de la société de Moratti.

Les actions ont été acquises à un prix moyen de 1,25 EUR par action, pour une valeur totale de 14,5 millions EUR.

Le groupe Lottomatica a ouvert en hausse de 1,2 % après avoir annoncé jeudi que GBO Spa, une filiale à 100 % de Lottomatica, avait signé un accord pour acquérir 100 % du capital social de SKS365 Malta Holdings Limited. Dans le cadre de cette transaction, SKS365 a été évaluée à une valeur d'entreprise de 639 millions d'euros. La transaction sera financée par une combinaison de liquidités disponibles et de dettes supplémentaires, pour lesquelles Lottomatica a déjà obtenu un engagement de 500 millions d'euros sous la forme d'une facilité de crédit-relais.

Sur le marché des petites capitalisations, Giglio Group a ouvert dans le rouge de 4,5% après avoir clôturé en hausse de 17%. La société a annoncé jeudi soir que, suite au transfert de 100% des actions d'IBox SA, elle avait acquis un ensemble d'actifs liés au commerce électronique actuellement inscrits au bilan de l'ancienne filiale, pour une valeur totale équivalente au montant du transfert de 5,9 millions d'euros.

Cette opération n'entraînera donc pas de flux de trésorerie global ni d'avantages financiers et économiques, mais est "stratégique pour la rationalisation des coûts de l'entreprise par la réduction des ressources allouées à une société étrangère qui n'est plus essentielle aux opérations du Groupe Giglio", précise la société dans la note.

Fidia, en baisse de 1,6 pour cent, a déclaré mardi soir que son conseil d'administration avait revu et mis à jour le plan d'affaires approuvé en mars. Il prévoit une réduction limitée des revenus pour l'exercice 2023 de 30,1 millions d'euros à 28,9 millions d'euros, "ce qui, cependant, en termes de valeur ajoutée implique une réduction de 148 000 euros par rapport au chiffre initialement prévu", a indiqué la note de la société.

BasicNet - dans le vert de 0,9 pour cent - a annoncé mardi que son conseil d'administration avait examiné les résultats des neuf premiers mois, au cours desquels les revenus ont augmenté de 5,3 pour cent à 297,5 millions d'euros, contre 282,6 millions d'euros au cours de la même période en 2022. L'Ebitda est passé de 44,1 millions d'euros à 44,7 millions d'euros, soit une légère variation positive de 1,3 %.

Le conseil d'administration de Risanamento - dans le vert par 6,4% - a approuvé le rapport intérimaire pour les neuf mois se terminant le 30 septembre, qui se termine avec un résultat net positif de 16,7 millions d'euros, qui se compare à une perte de 21,1 millions d'euros pour la même période l'année dernière.

Parmi les PME, le conseil d'administration de Pozzi Milano - qui a augmenté de 2,0 % - a approuvé jeudi la signature d'un contrat entre la société et la partie liée Forma Italia Srl, concernant la fourniture par cette dernière de produits de vaisselle en porcelaine et autres matériaux limités à des opérations promotionnelles et/ou à des programmes de fidélisation.

Le montant total maximum estimé est de 3,0 millions d'euros, et le contrat est valable du 2 novembre 2023 au 31 octobre 2024.

Dans le haut de gamme, SIF Italie a progressé de 5,6 pour cent et Clabo de 5,5 pour cent.

En Asie, le Japon étant fermé pour cause de vacances, le Hang Seng a terminé en hausse de 2,6 pour cent à 17 687,00 et le Shanghai Composite a clôturé dans le vert de 0,7 pour cent à 17 649,50.

À New York, dans la nuit en Europe, le Dow Jones a augmenté de 1,7 % à 33 839,08, le Nasdaq a clôturé en hausse de 1,8 % à 13 294,19, et le S&P 500 a progressé de 1,9 % à 4 317,78.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0622 USD contre 1,0615 USD à la clôture des marchés européens jeudi, tandis que la livre sterling valait 1,2188 USD contre 1,2176 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent valait 87,22 USD le baril contre 86,34 USD le baril à la clôture d'hier. L'or, quant à lui, se négocie à 1 986,86 USD l'once contre 1 982,01 USD l'once hier soir.

Sur le calendrier macroéconomique de vendredi, à 1000 CET ce sera le tour du taux de chômage italien, suivi une heure plus tard par celui de la zone euro.

À 1330 CET, le taux de chômage américain, à 1445 CET, le PMI des services et quinze minutes plus tard, celui de l'industrie manufacturière. À 1800 CET, le rapport de Baker Hughes et à 2130 CET, comme d'habitude le vendredi, le rapport COT.

Sur le calendrier des entreprises, les résultats d'Anima Holding, DiaSorin, Fenix Entertainment, Intesa Sanpaolo, Riba Mundo Tecnologia et Safilo Group sont attendus.

