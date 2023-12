(Alliance News) - Banca Monte dei Paschi di Siena Spa a annoncé mercredi qu'elle a renforcé son leadership dans le secteur agroalimentaire avec une nouvelle offre de solutions numériques d'encaissement et de paiement développée en collaboration avec Nexi Spa pour les entreprises du secteur du vin et de l'agritourisme.

Cette initiative fait partie de la stratégie plus large de la Banca MPS visant à soutenir les secteurs de l'agroalimentaire, de l'agriculture et de l'économie dop, confirmant son orientation historique vers les besoins du secteur primaire, un atout fondamental de l'économie du pays.

L'offre de la Banca MPS et de Nexi s'adresse aux entreprises agricoles qui vendent directement des produits - comme les caves à vin, les magasins de vin - aux opérateurs travaillant dans la restauration et les structures d'hébergement agricole, et comprend des cartes commerciales et Xpay, la solution pour le commerce électronique grâce à laquelle le service Pay By link est activé, permettant à l'entreprise viticole de recevoir des paiements rapides et sûrs grâce à l'envoi d'un lien pour la livraison et l'encaissement des commandes avec paiement anticipé.

Pour les établissements d'hébergement, le service Xpay Hotel leur permet de recevoir des réservations en ligne de manière rapide et sécurisée.

Enfin, les exploitations qui préfèrent une solution plus simple peuvent utiliser Vetrina Digitale pour la vente en ligne et la gestion des réservations, qui est également accessible à partir des pages sociales de l'entreprise.

En tant que banque, nous avons toujours considéré l'agroalimentaire, la culture alimentaire et le tourisme comme des éléments de l'identité italienne qui doivent être soutenus et renforcés en accordant une attention particulière à ce que l'on appelle l'économie dop, c'est-à-dire le système d'excellence agricole qui caractérise notre territoire", a déclaré Maurizio Bai, Chief Commercial Officer pour les entreprises et la banque privée de Banca MPS.

"Grâce à notre initiative MPS Agroalimentare, qui fonctionne avec 15 centres spécialisés dans tout le pays au service des districts, des entreprises agricoles et de la chaîne de production, nous avons été en mesure d'intercepter les besoins des entreprises en temps opportun, y compris en termes de gestion des paiements. Cela nous a permis de proposer aujourd'hui une offre numérique distinctive pour mettre les entreprises agroalimentaires en position de gérer leurs activités de manière rapide, flexible et sûre, et donc d'être plus compétitives et de se concentrer sur des voies de croissance durables".

"Nous sommes fiers que Monte dei Paschi di Siena mette nos solutions d'encaissement et de paiement à la disposition de ses clients dans le monde de l'agroalimentaire, du vin et de l'économie dop : c'est un témoignage concret de la façon dont le haut niveau d'innovation de nos produits et services numériques est en mesure de répondre aux besoins de toutes les catégories de produits, en leur garantissant des avantages en termes de rapidité, de sécurité et de commodité ", a déclaré Filippo Signoretti, directeur des solutions pour les commerçants de Nexi Italia.

L'action MPS est en baisse de 1,0 % à 3,05 euros par action, tandis que l'action Nexi est juste en dessous du pair à 7,39 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

