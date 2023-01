Mib chute mais tient 25.800 ; Nexi à l'arrière

(Alliance News) - L'indice Mib est descendu juste au-dessus de 25 800 mercredi, les salles de marché évaluant une série de données économiques pour comprendre quelles pourraient être les prochaines actions de la BCE cette année.

En ce qui concerne la Réserve fédérale, l'outil FedWatch de la plateforme CME Group - qui utilise également des contrats à terme basés sur le taux réel des fonds fédéraux, ou EFFR - prévoit qu'une hausse du taux principal pour la réunion du 1er février a une probabilité de 98 % dans la fourchette supérieure de 450/475 pb. La probabilité d'une augmentation dans la zone 475/500 bps est de 2%. L'objectif actuel se situe entre 425 et 450 points de base.

Ainsi, le FTSE Mib a chuté de 0,3% à 25 804,52.

En Europe, le CAC 40 de Paris est en baisse de 0,5 pour cent, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 0,1 pour cent et le DAX 40 de Francfort est dans le rouge de 0,5 pour cent.

Parmi les plus petites cotations, la moyenne capitalisation est en baisse de 0,5 pour cent à 43 855,69, la petite capitalisation est en baisse de 0,4 pour cent à 29 637,85 et la croissance italienne est en baisse de 0,3 pour cent à 9 585,34.

À l'extrémité du segment principal, on trouve Nexi, en baisse de 2,4 pour cent à 7,95 euros. Deutsche Bank Research a réduit le prix cible de Nexi à 11,50 euros, contre 12,50 euros auparavant, avec une recommandation d'achat.

Interpump a chuté de 2,2% à EUR48,02 après deux précédentes sessions baissières.

Les ventes prévalent également - parmi les nombreux titres dans le rouge - sur Recordati, qui abandonne 1,7 % en vue de sa cinquième séance à terminer en baisse.

Enel - en baisse de 0,6 % - a déclaré qu'après avoir mené à bien l'émission d'obligations subordonnées non convertibles hybrides perpétuelles d'un montant de 1,75 milliard d'euros auprès d'investisseurs institutionnels, et suite à la réalisation de l'offre d'achat volontaire sur son obligation hybride perpétuelle comptabilisée en actions de 750 millions d'euros, rachètera en espèces à la date de règlement anticipé, prévue pour le 26 janvier, et annulera ensuite une partie de l'émission suivante d'obligations hybrides libellées en dollars américains, suite aux acceptations reçues et non valablement retirées à la date limite de soumission anticipée du 23 janvier.

Iveco Bus - une marque du groupe Iveco - a annoncé mercredi qu'elle avait signé un accord-cadre avec la société de transport public De Lijn en Flandre, contrôlée par le gouvernement, pour la vente d'un premier lot de 65 autobus urbains E-WAY entièrement électriques et de lots supplémentaires jusqu'à un total de 500 véhicules. L'action a ouvert la négociation dans le vert de 1,7%.

Leonardo s'est également bien comporté, progressant de 2,2 % à 9,41 euros après une perte de 0,1 % à la veille de la négociation. L'action avait auparavant connu huit séances de hausse.

Dans le segment des petites capitalisations, Safilo Group a chuté de 3,3 %, ce qui le place à la queue du convoi baissier.

GVS a chuté de 2,8 pour cent à 4,95 euros. Beremberg a récemment initié une couverture sur le titre, fixant la juste valeur à 7,50 euros.

Le Credito Emiliano est également dans le rouge, avec une baisse de 0,3 %. Sur le titre, ProiezioniDiBorsa, en tenant compte de la bonne performance précédente souligne que " une hausse en pourcentage aussi importante n'a pas été vue sur le titre depuis juillet 2022. De plus, elle s'est accompagnée de volumes en hausse de plus de 300% par rapport à la moyenne des cinq jours précédents. Cela signifie que la tendance haussière actuelle est solide et, du moins pour le moment, ne présente pas de problèmes majeurs.

Parmi la minorité haussière, Industrie De Nora a augmenté de 2,1 %, après une perte de 0,7 % le jour précédent.

Italmobiliare se négocie en hausse de 1,2%, portant son prix à 24,95 euros. L'action - selon la juste valeur d'un analyste sur la plateforme MarketScreener - semble sous-évaluée à 38,00 EUR, soit un écart de plus de 54 %.

Dans le segment des petites capitalisations, on trouve Bioera, qui est en hausse de 3,6 pour cent à la suite du feu vert de 5,4 pour cent donné la veille de la négociation.

Restart a fait encore mieux, s'étirant de 6,9 %. Le cours de l'action - qui manque la date de détachement du dividende depuis 2007 - a grimpé à 0,324 EUR.

La SS Lazio est également sur une tendance à la hausse, augmentant de 1,0% après avoir battu l'AC Milan par quatre buts à zéro la nuit dernière et s'envolant vers la troisième place du classement.

Orsero a chuté de 3,3 %. Le titre a toutefois marqué un vert sur la clôture hebdomadaire à 8%.

Parmi les PME, cependant, l'énergie a confirmé son bon départ, augmentant de 7,4 % à 2,90 euros à la mi-session.

Arterra Bioscience, quant à elle, a progressé de 6,4 %, avec un cours de 2,44 euros et un mensuel en hausse de 19 %.

Grifal - en baisse de 1,4 % à 2,91 euros - a annoncé mercredi que ses revenus pour 2022 ont augmenté à 37 millions d'euros, soit 42 %, contre 26,1 millions d'euros un an plus tôt. Comme l'a expliqué l'entreprise, après une légère baisse de 10 % entre les exercices 2019 et 2020, due également à la situation de pandémie, l'année dernière, le groupe avait enregistré une hausse de 55 % de ses revenus.

En bas, CleanBnB a cédé 5,6 %, en prise de bénéfices après deux sessions de hausses significatives.

À New York - dans la nuit européenne - le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,3 %, le S&P a cédé 0,1 % et le Nasdaq a clôturé dans le rouge de 0,3 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0905 contre USD1.0882 à la clôture de mardi. La livre, quant à elle, valait 1,2327 USD contre 1,2332 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent valait 86,41 USD le baril, contre 86,62 USD le baril mardi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 932,72 USD l'once, contre 1 934,31 USD l'once la session précédente.

Sur le calendrier économique de mercredi, à 0900 CET, à 1000 CET, place est faite à l'indice ifo de l'Allemagne.

Des Etats-Unis, à 1300 CET, viendront le taux hypothécaire à 30 ans, le rapport de l'EIA à 1630 CET ainsi que les stocks de Cushing et de pétrole.

A 1900 CET, il y aura une vente aux enchères d'obligations du Trésor américain à cinq ans.

