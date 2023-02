Mib seulement liste en vert après les données macro

(Alliance News) - La Piazza Affari était la seule grande bourse européenne en territoire positif à la mi-session, alors que les autres ont chuté après la publication de certaines données macroéconomiques cruciales.

Ainsi, le FTSE Mib a progressé de 0,2 pour cent à 27 498,37, la Mid-Cap a reculé de 0,4 pour cent à 44 690,17, la Small-Cap a grimpé de 0,1 pour cent à 30 248,88, et l'Italy Growth a reculé de 1,8 pour cent à 9 455,50.

En Europe, le FTSE 100 de Londres était en baisse de 0,3 %, le CAC 40 de Paris était dans le rouge fractionné à 7 293,03 et le DAX 40 de Francfort était dans le vert fractionné à 15 385,76.

Dans les nouvelles macroéconomiques, les ventes industrielles de l'Italie ont augmenté à un rythme plus lent sur une base mensuelle et plus fort sur une base annuelle en décembre, a rapporté l'Istat mardi.

En décembre, les ventes industrielles italiennes ont augmenté de 0,7 % sur une base mensuelle après avoir augmenté de 0,9 % en novembre. Sur une base annuelle, cependant, l'augmentation de 15 % de décembre fait suite à une hausse de 11 % le mois précédent.

Les prix à l'importation en Allemagne ont augmenté de 6,6 % en glissement annuel en janvier 2023, la plus faible augmentation depuis février 2021, après une hausse d'environ 13 % en décembre.

Les coûts des biens de consommation ont continué à augmenter le plus, notamment les biens de consommation non durables et les biens intermédiaires. Les prix de l'énergie ont également augmenté de 8,1 %, principalement en raison du gaz naturel.

En France, selon les données préliminaires de mardi, la croissance de l'économie a ralenti au dernier trimestre 2022, mais a évité la contraction.

Selon l'Insee - l'agence nationale des statistiques françaises - le produit intérieur brut au quatrième trimestre a augmenté de 0,1 % par rapport au troisième trimestre. Au troisième trimestre, il avait progressé de 0,2 % par rapport au deuxième trimestre.

Quant à l'inflation, le taux annuel en France a légèrement augmenté pour atteindre 6,2 % en février 2023, contre 6 % en janvier, alors que les prévisions du marché étaient de 6,1 %.

De retour en Italie, sur la liste des banques les plus capitalisées de Piazza Affari, les banques se sont bien comportées avec Banco BPM, UniCredit et Intesa en tête de liste avec des actifs compris entre 2,1% et 1,5%.

Le conseil d'administration de Saipem - dans le rouge de 0,8 % - a annoncé lundi qu'il avait examiné les chiffres préliminaires de l'exercice 2022, faisant état d'une perte nette de 209 millions d'euros contre une de 2,46 milliards d'euros en 2021.

Les revenus au 31 décembre 2022 s'élevaient à 9,98 milliards d'euros contre 6,52 milliards d'euros, tandis que l'EBITDA ajusté était de 595 millions d'euros contre une perte de 1,27 milliard d'euros en 2021. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 523 millions EUR, contre 246 millions EUR en 2021.

La position financière nette post-IFRS 16 était négative de 264 millions d'euros, contre une perte de 1,54 milliard d'euros au 31 décembre 2021.

Les prises de commandes se sont élevées à 12,9 milliards d'euros, contre 6,95 milliards d'euros en 2021 ; le carnet de commandes a atteint 24,01 milliards d'euros, contre 21,236 milliards d'euros au 31 décembre 2021, qui a augmenté à 24,37 milliards d'euros en incluant le carnet de commandes des sociétés non consolidées, contre 23,18 milliards d'euros au 31 décembre 2021.

La société a ensuite révisé ses objectifs pour 2023 et 2026, s'attendant à ce que les revenus dépassent les 11 milliards d'euros et les 12 milliards d'euros, respectivement.

Nexi s'est bien comportée, gagnant 1,3 %, après avoir signé un accord pour un partenariat à long terme sur le marché espagnol avec Banco Sabadell.

Selon l'accord, Nexi reprendra 80% de l'activité d'acquisition de commerçants de Banco Sabadell, suite à la cession de l'actif à PayComet, une filiale de la banque espagnole, pour une contrepartie initiale en espèces de 280 millions d'euros, reflétant une valeur d'entreprise de 350 millions d'euros pour l'ensemble du capital de l'actif.

Nexi financera la transaction entièrement à partir des ressources de trésorerie disponibles. Un accord de distribution exclusive est également envisagé pour une durée initiale de 10 ans, avec deux renouvellements potentiels de cinq années supplémentaires chacun.

Tant Italgas, en baisse de 1,4 %, que toutes les autres entreprises de services publics ont continué dans le rouge dès le début, avec Snam en baisse de 1,1 % et Terna en baisse de 0,4 %.

Sur la moyenne capitalisation, AXA a annoncé mardi avoir vendu 100,0 millions d'actions de Banca Monte dei Paschi di Siena - en baisse de 8,8% -, ce qui représente environ 7,9% du capital de la banque.

Les actions ont été vendues au prix de 2,33 euros par action, pour un total de 233 millions d'euros, dans le cadre d'une opération d'achat-vente accélérée réservée aux investisseurs institutionnels.

Après la réalisation attendue de l'offre, AXA conserve un pourcentage proche de 0 du capital de MPS, soit 8.907 actions de la banque.

Parmi les sociétés à faible capitalisation, KME Group a gagné 14 % après que son conseil d'administration a approuvé les lignes directrices d'une introduction en bourse sur 100,0 millions d'actions propres de la société et des bons de souscription jusqu'en 2024.

Pour les 100,0 millions d'actions, soit 31% du capital de la société, 0,90 euro par action sera offert ; pour les warrants, en revanche, l'offre est un échange volontaire à raison d'une action ordinaire pour 2,3 warrants apportés.

En particulier, la société versera à chaque adhérent à l'offre une contrepartie totale par unité composée de 0,50 euro pour chaque action ordinaire de KME, pour une valeur totale de 50 millions d'euros ; et 0,0174 action de Culti Milano - pour chaque action ordinaire de KME, pour un montant total maximum de 1,7 million d'actions de Culti Milano - en hausse de 0,9% sur la croissance italienne -, avec une valeur unitaire de 0,40 euro.

Italian Exhibition Group est stable à 2,50 EUR par action après avoir annoncé mardi que, quelques mois après avoir signé le protocole d'accord, il débarquera à Singapour avec sa propre société, IEG Asia Pte Ltd, une filiale à part entière.

La société reprendra également deux événements dans les secteurs de la bijouterie et de l'alimentation et des boissons, respectivement, acquis auprès de CEMS - Conference & Exhibition Management Services - : il s'agit de Sije - Singapore International Jewelry Expo et Café and Restaurant Asia.

Cellularline est en hausse de 1,3%, après avoir annoncé la signature d'un accord commercial avec MediaMarktSaturn Allemagne, le principal distributeur au détail de produits électroniques grand public en Allemagne, stratégiquement axé sur l'expérience d'achat, avec des services connexes et une sélection d'accessoires.

L'accord étend la distribution de la gamme de produits de Cellularline pour le chargement et la protection des smartphones dans les quelque 400 magasins allemands de MediaMarktSaturn Germany.

Sur le marché alternatif des capitaux de Piazza Affari, Energy a grimpé de 3,6 %, après avoir annoncé qu'elle avait signé un important accord stratégique pour former une coentreprise avec Pylon Technologies Europe Holding, une filiale à part entière de Pylon Technologies enregistrée aux Pays-Bas.

Pylon Technologies est cotée à la Bourse de Shanghai et a une capitalisation d'environ 46 milliards CNY, soit environ 6,6 milliards USD, et fait partie des principaux fabricants mondiaux de batteries lithium-ion cycliques stationnaires pour le stockage de l'énergie provenant de sources renouvelables.

Lundi, à New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,2 % à 32 889,09, le S&P a augmenté de 0,3 % à 3 982,24 et le Nasdaq a progressé de 0,6 % à 11 466,98.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0610 USD contre 1,0593 USD à la clôture lundi. En revanche, la livre valait 1,2086 USD contre 1,2024 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 82,97 USD par baril contre 82,65 USD par baril lundi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 815,45 USD l'once contre 1 815,51 USD l'once à la clôture de lundi.

Sur le calendrier macroéconomique de mardi, des États-Unis, à 1430 CET, les yeux sur la balance commerciale des biens uniquement tandis qu'à 2230 CET, ce sera le tour des stocks pétroliers hebdomadaires.

