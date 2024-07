Nexi S.p.A est la PayTech européenne, présente sur les marchés européens attractifs à forte croissance et dans les pays technologiquement avancés. L'entreprise possède l'envergure, la portée géographique et les capacités nécessaires pour mener à bien la transition vers une Europe sans argent liquide. Nexi S.p.A opère dans trois segments de marché : MerchantSolutions, Issuing Solutions et Digital Banking Solutions. La société investit constamment dans la technologie et l'innovation, en se concentrant sur deux principes fondamentaux : répondre, avec ses banques partenaires, aux besoins de ses clients et créer de nouvelles opportunités commerciales pour eux. C'est ainsi que Nexi S.p.A promeut le progrès au bénéfice de tous : en simplifiant les paiements et en permettant aux personnes et aux entreprises de nouer des relations plus étroites et de croître ensemble.