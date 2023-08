(Alliance News) - Le conseil d'administration de Nexi S.p.A. a approuvé ses résultats financiers consolidés pour le semestre clos le 30 juin, faisant état d'un bénéfice normalisé de 295,0 millions d'euros et d'un bénéfice normalisé par action de 0,22 euro, en hausse de 8,0 % par rapport à l'année précédente.

Nexi a réalisé un chiffre d'affaires de 1,57 milliard d'euros, en hausse de 8,1 % par rapport à l'année précédente.

L'Ebitda s'est élevé à 771,8 millions d'euros, en hausse de 12% par rapport à l'année précédente. La marge d'Ebitda s'établit à 49%, en hausse de 153 points de base par rapport au premier semestre 2022.

Au 30 juin 2023, la position financière opérationnelle nette était de 5,42 milliards d'euros et le ratio NFP/Ebitda de 3,2x. L'effet de levier pro-forma, qui inclut les synergies en cours d'exécution, s'établit à environ 2,8x, conformément au plan.

La société a confirmé ses prévisions qui tablent, entre autres, sur un bénéfice normalisé par action en hausse de plus de 10 % par rapport à l'année précédente.

"L'accent mis par le groupe sur les investissements dans la technologie et l'innovation est également confirmé, avec des investissements totaux de 230 millions d'euros, soit 15 % du chiffre d'affaires. Plus précisément, 78 millions d'euros sont liés à des initiatives de transformation et d'intégration et 152 millions d'euros sont liés à des investissements dans l'innovation courante des produits et services, au maintien de normes de qualité et de sécurité élevées, à l'achat de terminaux de paiement et de guichets automatiques et à des renouvellements non récurrents liés à l'infrastructure stratégique", peut-on lire dans la note de la société.

Nexi a clôturé la session de lundi dans le vert de 1,0 pour cent à 7,87 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

