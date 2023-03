Nexi, les revenus augmentent et le bénéfice passe à deux chiffres

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Nexi Spa a approuvé lundi ses résultats financiers consolidés au 31 décembre 2022, faisant état de revenus de 3,26 milliards d'euros, en hausse de 7,1 % par rapport aux 1,61 milliard d'euros de 2021.

Le bénéfice net s'est élevé à 693,2 millions d'euros, en hausse de 15 % par rapport aux 602,4 millions d'euros de 2021.

L'Ebitda au 31 décembre était de 1,61 Md EUR, en hausse de 14 % par rapport à 1,41 Md EUR un an plus tôt.

Au quatrième trimestre 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 879,5 millions d'euros, en hausse de 4,0 % par rapport aux 845,4 millions d'euros de la même période de 2021. L'Ebitda s'est élevé à 451,6 millions d'euros, en hausse de 8,7 % par rapport aux 415,5 millions d'euros du dernier trimestre de 2021.

Au 31 décembre 2022, la position financière nette d'exploitation était de 5,4 millions d'euros et le ratio Position financière nette/Ebitda était de 3,3x. L'effet de levier pro-forma incluant les synergies en cours s'établit à environ 2,9x, en ligne avec le plan.

Nexti confirme également l'accent mis par le groupe sur les investissements dans la technologie et l'innovation, avec un total de Capex s'élevant à 527 millions d'euros en 2022, soit 16% des revenus. Plus précisément, 173 millions d'euros sont liés aux initiatives de transformation et d'intégration, et 354 millions d'euros sont liés aux investissements dans l'innovation de routine continue des produits et services, le maintien de normes de qualité et de sécurité élevées, et les achats de points de vente et de guichets automatiques, explique la société dans une note.

En ce qui concerne l'avenir, Nexi confirme ses prévisions pour 2023 avec des revenus supérieurs à 7 % de croissance annuelle, un Ebitda supérieur à 10 %, une génération de trésorerie excédentaire d'au moins 600 millions d'euros et un bénéfice par action normalisé en hausse de plus de 10 %.

"L'année 2022 a été confirmée comme une autre année de croissance solide et rentable dans toutes nos activités et géographies, offrant une croissance exceptionnelle des marges et une génération de trésorerie accélérée, malgré la situation macroéconomique complexe", a commenté Paolo Bertoluzzo, PDG de Nexi Group.

"Nous avons également fait de grands progrès dans l'intégration et la transformation de Nexi Group, avec des investissements dans la technologie, les compétences et l'innovation, tout en renforçant notre portefeuille d'activités par des acquisitions et des cessions ciblées. Nous abordons 2023 déterminés à poursuivre notre croissance dans toutes les zones géographiques, en augmentant encore les marges et la génération de trésorerie. Dans le même temps, nous continuerons à être très rigoureux dans l'allocation de notre capital, en concentrant et en renforçant davantage notre portefeuille pour accélérer la croissance, comme en témoigne le partenariat stratégique qui vient d'être signé avec Banco Sabadell et qui nous permettra d'entrer sur un marché particulièrement attractif comme l'Espagne."

Lundi, Nexi a clôturé dans le vert de 1,6 pour cent à 7,89 euros par action.

