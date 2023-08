Nexi S.p.A est une société européenne de PayTech qui opère sur des marchés européens attractifs à forte croissance et dans des pays technologiquement avancés. Le groupe a l'envergure, la portée géographique et les capacités nécessaires pour conduire la transition vers une Europe sans argent liquide. Avec son portefeuille de produits innovants, son expertise en matière de commerce électronique et ses solutions spécifiques à l'industrie, Nexi S.p.A fournit un soutien flexible à l'économie numérique et à l'ensemble de l'écosystème de paiement à l'échelle mondiale, à travers un large éventail de canaux et de méthodes de paiement différents.