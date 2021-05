Nexi : gagne 1,3%, un analyste relève son objectif

Le titre progresse de près de 1,3% à la Bourse de Milan après l'annonce de ses résultats. Suite à cette publication, Oddo confirme son opinion Surperformance et relève son objectif de cours à 23 E contre 22 E.



Oddo estime que Nexi a publié des résultats au 1er trimestre 2021 supérieurs aux attentes. ' Le CA net est ressorti à +4% en glissement annuel (+5,3% vs T1 2019) à 258,6 ME vs un consensus à 249 ME. Les volumes de transaction sont ressortis à 99 MdE, en croissance yoy de 1,1% (-7% vs T1 2019) ' indique le bureau d'analyses.



' L'EBITDA s'est établi à 139 ME (consensus 136 ME) à +2% (+9,2% vs T1 2019), soit une marge de 54% '.



Oddo souligne que pour 2021, le groupe relève son 'ambition' d'une croissance du CA 'mid-high single digit' (+5% à +9%) à une croissance 'high single to double digit', toujours avec une marge d'EBITDA stable par rapport à 2020 (57,6%).



' Après un T1 à +4%, nous visons une accélération au T2 à +17% (+4% vs T1 2020 et +12% vs T2 2019) et un maintien au-dessus de 10% au S2 ' rajoute l'analyste.



