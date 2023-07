(Alliance News) - Nexi Spa a annoncé mercredi qu'elle a signé un partenariat stratégique avec Shopware, la principale plateforme d'e-commerce open source au niveau mondial.

Grâce à cet accord, Nexi sera en mesure de mieux répondre aux besoins des commerçants B2B et des marchés verticaux spécifiques tels que la pharmacie, la vente au détail et l'ameublement, en les aidant à saisir de nouvelles opportunités commerciales. Le partenariat permet également la mise en place d'une suite omni-commerce.

"Nous sommes ravis de nous associer à Shopware, un leader reconnu en matière d'innovation qui possède de solides compétences dans le domaine du commerce électronique interentreprises. Fort de sa position en Allemagne, Shopware se développe rapidement à travers l'Europe et notre expertise en matière de paiement, combinée à notre forte présence locale, aidera Shopware à développer son activité et à tirer parti d'un large éventail de méthodes de paiement locales", déclare Omar Haque, responsable du groupe E-commerce chez Nexi.

L'intégration des passerelles de Nexi avec les solutions de Shopware crée des avantages mutuels pour les deux partenaires, permettant une intégration plus facile du système et enrichissant un processus d'activation plus rapide et plus transparent pour les marchands.

"Shopware est fermement engagé à secouer l'industrie du commerce électronique. Notre objectif principal est de développer des solutions de pointe pour nos clients, en fournissant aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour exceller dans le monde en constante évolution du commerce électronique. Le commerce B2B a pris une importance considérable pour nous ces dernières années, et notre partenariat avec Nexi nous permet de fournir une solution encore plus attrayante pour les commerçants B2B", déclare Stefan Hamann, co-PDG de Shopware.

Le cours de l'action Nexi est en baisse de 1,0 pour cent à 7,49 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

