Nexity : AlphaValue passe à la vente

AlphaValue a annoncé lundi être passé à la 'vente' sur le titre Nexity, contre 'alléger' jusqu'à présent, et avoir abaissé son objectif de cours à 16,5 euros contre 23,2 euros précédemment.



Dans une note de recherche, l'analyste explique que les investisseurs ont selon lui tendance à sous-estimer l'ajustement que subit actuellement le secteur français de la promotion, un mouvement similaire à celui connu par d'autres pays européens, au moment où aucun signe de retournement des taux d'intérêt ne se profile avant le second semestre 23.



'Pour être clairs, nous sommes très inquiets pour ce qui concerne l'horizon 2024-25 et nous réduisons encore nos prévisions de BPA', ajoute-t-il, jugeant que la marge opérationnelle de 8% dégagée l'an dernier ne va pas pouvoir être réitérée cette année.



D'après AlphaValue, Nexity va devoir arbitrer entre son volume d'activité et son niveau de rentabilité opérationnelle afin de maintenir ses résultats à flot.



L'intermédiaire juge par ailleurs que le dividende de 2,50 euros par action versé au titre de l'exercice 2023 ne semble pas plus pérenne.



