Alain Dinin a acquis 340.000 titres (0,6%) de Nexity auprès de New Port (société des cadres de Nexity) pour permettre à celle-ci de se désendetter

Paris, le 1er juin 2022, 18h30 CEST

Nexity a été informée ce jour qu’Alain Dinin a acquis 340.000 actions, soit 0,6% du capital de Nexity, auprès de New Port, la société de cadres de Nexity.

New Port détient désormais 4,5% du capital et franchit ainsi à la baisse le seuil de 5% du capital et des droits de vote de Nexity, sans incidence sur le concert en étoile réuni autour d’Alain Dinin1.

Les sommes obtenues dans le cadre de cette cession permettront à New Port de rembourser intégralement le solde de son crédit bancaire. Dans un second temps, le transfert des actions Nexity détenues par New Port à ses associés interviendra d’ici le 31 décembre 2022.

Ainsi, les associés de New Port maintiennent leur participation dans Nexity en devenant actionnaires directs de Nexity, en substitution de leur participation dans New Port.

En particulier, Alain Dinin, Président de Nexity renforce sa participation directe au capital de Nexity.

Cette opération traduit la confiance dans les perspectives de développement de Nexity et le succès de l'équipe dirigeante.

1 New Port et ses associés sont réunis dans un concert en étoile autour d'Alain Dinin, composé notamment de Crédit Mutuel Arkéa, La Mondiale et d'environ 200 dirigeants et cadres de Nexity, qui détient environ 22,14% du capital et des droits de vote de Nexity.

