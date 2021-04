BONDS : Nexity émet des Oceane pour un montant pouvant atteindre 270 mlns d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le promoteur immobilier Nexity a annoncé mardi le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) venant à échéance en 2028 pour un montant nominal de base de 240 millions d'euros. Le groupe possède une option d'allocation supplémentaire lui permettant de porter la taille de l'offre jusqu'à 270 millions d'euros.

La valeur nominale unitaire de ces Oceane sera fixée avec une prime d'émission entre 40% et 45% par rapport au cours de référence de l'action Nexity sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Elles seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,375% et 0,875%, payable semestriellement à terme échu les 19 avril et 19 octobre de chaque année, et pour la première fois le 19 octobre 2021.

Dans un communiqué, Nexity a indiqué que le produit net de l'émission permettrait d'allonger la maturité de son endettement en finançant le rachat de tout ou partie des 270 millions d'euros d'Oceane à échéance 2023 encore en circulation.

La fixation des modalités définitives des Oceane 2028 est attendue plus tard mardi, suite à la finalisation de la procédure de construction d'un livre d'ordres, et le règlement livraison est prévu le 19 avril 2021.

April 13, 2021 02:33 ET (06:33 GMT)