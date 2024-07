CP Nexity_ Non renouvellement de l'action de concert

NON RENOUVELLEMENT DE L’ACTION DE CONCERT

Paris, le 2 juillet 2024, 7h30

Nexity annonce ce jour l’arrivée du terme de l’action de concert en étoile, regroupant les principaux dirigeants du Groupe, la société Crédit Mutuel Arkéa et La Mondiale (représentant à fin décembre 2023 19,27% du capital et 19,55% des droits de vote), qui portait sur la seule politique de vote des actionnaires concernés en Assemblée générale.

Nonobstant l’expiration du concert, les grands actionnaires membres du concert (Alain Dinin, la société Crédit Mutuel Arkéa et La Mondiale) ont fait savoir qu’ils maintenaient leur soutien à la stratégie du Groupe et que leurs détentions historiques demeuraient inchangées1.

NEXITY, LA VIE ENSEMBLE

Avec un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en 2023, Nexity, premier opérateur global d’immobilier, est présent sur tout le territoire et intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des services. Notre stratégie d’opérateur global d’immobilier nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients, particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités. Notre Raison d’être ‘la vie ensemble’ traduit notre engagement à créer pour eux, des espaces, des quartiers et des villes durables qui permettent de tisser et retisser des liens. Nexity est notamment classée, pour la cinquième année consécutive, 1er maître d’ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes), Best Workplaces 2021 et certifiée Great Place to Work® septembre 2022.

Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au SBF 120.

1 Aucun franchissement de seuil notifié à date

