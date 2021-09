JOURNÉE SOLIDAIRE DE LA FONDATION : LES COLLABORATEURS NEXITY ENGAGÉS SUR TOUT LE TERRITOIRE

En cohérence avec la raison d'être du Groupe, la vie ensemble, la plateforme se met au service de chacun et d'une ville où l'on vit mieux et ensemble, une ville à la fois plus accueillante et abordable, une ville durable, respectueuse des personnes, du collectif et de la planète. Parce qu'être un acteur engagé au service d'une ville bas carbone, inclusive et résiliente, c'est choisir de placer l'humain au cœur des actions menées par le Groupe, les collaborateurs, largement impliqués, démontrent pleinement leur engagement solidaire en agissant concrètement pour l'intérêt général.

Sous l'égide de sa Fondation, Nexity organise aujourd'hui sa journée solidaire sur l'ensemble du territoire. L'objectif est de renforcer, avec l'appui des collaborateurs de l'entreprise, les actions menées par la Fondation : agir en faveur des personnes en situation de fragilité à travers son soutien à des projets d'insertion sociale par le logement, l'éducation, la formation et l'emploi. La Fondation Nexity propose aux collaborateurs volontaires de donner de leur temps et de leur énergie tout au long de cette journée afin d'aider les associations partenaires qui œuvrent en faveur des personnes en situation de fragilité. La journée solidaire organisée chaque année (hormis 2020) se déroule dans toutes les régions de France avec l'ambition d'être utile aux associations et aux personnes que celles-ci aident au quotidien. Compte-tenu du contexte sanitaire, environ deux cents collaborateurs du Groupe sont mobilisés pour cette édition (plus du double en année « normale »), la quatrième depuis le lancement de l'opération en 2017.

« Cette Journée Solidaire portée par Nexity et sa Fondation, a pour vocation de créer du lien entre les collaborateurs et nos associations partenaires, au service d'une cause d'intérêt général sur l'ensemble du territoire. Partout en France, les équipes vont, par leurs actions, créer des dynamiques collectives et ainsi servir des causes associatives. L'engagement, la bienveillance et la diversité des profils de nos collaborateurs est une fierté et une richesse pour notre Groupe ».

Julie Montfraix, Déléguée générale de la Fondation Nexity

La Journée solidaire 2021 en chiffres

Dans 21 villes

Auprès de 14 associations soutenues (Secours Populaire, Emmaüs, Apprentis d'Auteuil, Habitat et Humanisme, La Cravate Solidaire, Compagnons Bâtisseurs, Solidarités Nouvelles pour le logement, Agir pour la santé des femmes, etc.)

Avec 200 collaborateurs mobilisés

Depuis sa création, La Fondation Nexity en chiffres

Journées solidaires : 1.274 collaborateurs engagés depuis 2017

Pour la réalisation de 157 missions dans 38 villes

Collectes depuis 2017 : 2.694 kg de denrées alimentaires et d'hygiène, 3.390 kg de vêtements et 2500 livres

Projets associatifs soutenus : 146 sur tout le territoire

Dotations : plus de 3 M€ et des dotations moyennes de près de 22.000 €

NEXITY, LA VIE ENSEMBLE

Avec près de 8500 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros en 2020, Nexity, premier groupe immobilier français intégré, est présent sur tout le territoire et intervient sur l'ensemble des métiers de la promotion et des services. Notre plateforme de services nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients, particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités. Notre raison d'être 'la vie ensemble' traduit notre engagement à créer pour eux, des espaces, des quartiers et des villes durables qui permettent de tisser et retisser des liens.

Nexity est notamment classé, pour la deuxième année consécutive, 1er maître d'ouvrage de l'Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l'indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l'équité femmes-hommes), et Best Workplaces 2021.

Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d'Euonext et au SBF 120.

Valerie PERRONE - Responsable des relations presse / +33 8555 12 16 - vperrone@nexity.fr