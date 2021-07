NEXITY : ET ALOGIA GROUPE SIGNENT UNE CONVENTION DE PARTENARIAT POUR ACCOMPAGNER ET RENFORCER LE DÉVELOPPEMENT DE COMPLICITY®, LA RÉSIDENCE MULTIGÉNÉRATIONNELLE DE NEXITY

ALOGIA Groupe, entreprise spécialisée dans l'accompagnement des professionnels sur la définition, le déploiement et l'analyse de stratégies et politiques de prévention en faveur des séniors, et Nexity s'engagent dans un partenariat afin de poursuivre le développement de COMPLICITY®, l'offre d'habitat multigénérationnel répondant aux enjeux du vieillissement de la population et aux nouveaux usages de la société.

Nexity, en tant qu'acteur engagé du territoire, utile à la société et à ses clients, a depuis plusieurs années, engagé une réflexion sur la ville de demain dans toutes ses composantes, prenant en compte la diversité des usages et des profils. Le nombre de seniors est aujourd'hui en fort accroissement en France, et beaucoup d'entre eux revendiquent l'envie de rester le plus longtemps possible chez eux. Il y a donc un véritable enjeu à fournir une offre de logements compatible avec ce souhait de vivre chez soi, en toute autonomie, tout en bénéficiant d'espaces partagés dans lesquels sont mis en œuvre des activités renforçant le lien social, pour tous les habitants, et celles, pour les aînés, de prévention des dépendances.

Nexity a ainsi créé COMPLICITY®, des résidences multigénérationnelles, à destination des jeunes, des familles ainsi que des séniors désireux d'évoluer dans un espace autonome, tout en bénéficiant d'une offre de services à la personne et d'espaces partagés, permettant de développer le mieux vivre-ensemble, la prévention des dépendances, et la mixité sociale.

Dans le cadre du développement de ses résidences COMPLICITY® sur l'ensemble du territoire français, Nexity a souhaité confier à ALOGIA Groupe des missions d'accompagnement en trois phases :

Mener les analyses socio-démographiques et socio-économiques afin de disposer d'éléments factuels permettant d'adapter le concept aux besoins réels du territoire et des futurs habitants.

Assister le maître d'ouvrage dans sa relation avec chaque partenaire pour construire le projet de vie sociale dans une logique de coopération.

Assister le maître d'ouvrage dans la création et la mise en œuvre du projet de vie sociale résidentielle.

Face à la transition démographique et les nombreux défis sociétaux qui en découlent, ce partenariat en faveur de l'habitat multigénérationnel réaffirme les engagements quotidiens de Nexity et d'ALOGIA Groupe en matière de prévention, du mieux-vivre ensemble et du bien-vieillir à domicile.