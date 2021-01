NEXITY : REJOINT L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES ENTREPRISES POUR L'ENVIRONNEMENT (EPE)

Accès au logement, adaptation au changement climatique, préservation de la nature, modes de consommation, sont autant de défis auxquels Nexity, à la fois comme employeur, plateforme de services et entreprise citoyenne, apporte des réponses concrètes grâce à des solutions « produits » et « services innovants », dans un but commun, mieux vivre ensemble.

En matière de climat, et fort de son expérience dans la construction bois depuis 10 ans, le groupe s'est fixé des objectifs chiffrés de réduction de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique à l'horizon 2030.

Engagé dans l'initiative act4nature depuis 2018, Nexity souhaite aujourd'hui accélérer et passer à l'échelle avec une démarche systématique de végétalisation de ses nouvelles opérations de promotion. L'objectif étant que 100% des occupants aient un accès à un espace végétalisé (privatif ou commun).

Nexity est convaincu que pour dynamiser le développement du bâtiment bas carbone, trouver des solutions économiquement soutenables qui permettent la systématisation est indispensable. Et cela passera par la combinaison de solutions diverses alliant le recours aux matériaux et équipements bas carbone, la sobriété énergétique et des mix énergétiques décarbonés et par une vraie réflexion sur les process de construction, de la rénovation à une conception renouvelée en passant par les circuits d'approvisionnement.

« En tant que plateforme de services immobiliers, nous sommes engagés pour apporter des solutions afin de réduire l'impact carbone de nos activités, lutter contre les îlots de chaleur, l'artificialisation des sols et redonner sa place à la nature en ville. Notre adhésion à l'association française Entreprises pour l'Environnement s'inscrit dans cette démarche. Nous sommes fiers d'être les premiers représentants du monde immobilier au sein d'EpE. Et je ne doute pas que nos futurs échanges seront riches d'enseignements. Car si les réponses opérationnelles sont spécifiques aux secteurs de chaque membre, la réussite de nos politiques bas carbone sans couture sur toute la chaîne de valeur ne sera possible que par le partage de nos connaissances et expériences. » Régine Engström, Directrice des partenariats stratégiques et de la RSE.