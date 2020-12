NEXITY : S'ENGAGE AUX CÔTÉS DES SOIGNANTS DE L'AP-HP

Nexity s'est déjà mobilisé durant la crise sanitaire avec un don exceptionnel de 4 millions d'Euros au bénéfice des hôpitaux et des personnels soignants de Seine-Saint-Denis et du Grand Est, ainsi qu'au profit des publics fragiles. Aujourd'hui, le Groupe poursuit son engagement, auprès des professionnels de l'AP-HP, en leur proposant une offre dédiée et des conditions préférentielles pour l'achat d'un logement neuf Nexity, la location d'un logement géré par le groupe ou encore pour la location d'un logement dans ses résidences services étudiants Nexity.

Toutes les offres Nexity à destination des professionnels de l'AP-HP seront intégrées à la plateforme HOPTISOINS, lancée en mars 2020 par l'AP-HP pendant la première vague de Covid-19, pour faciliter leur vie quotidienne en réunissant l'ensemble des offres et services qui leur sont dédiées.

Pour Martin Hirsch, Directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris : « Je félicite et remercie les équipes Hoptisoins et Nexity pour la mise en place cette offre inédite qui fait écho aux préoccupations et besoins des professionnels de l'AP-HP. »

Pour Alain Dinin, Président-Directeur général de Nexity : « Faciliter l'accès au logement est essentiel pour notre société dans son ensemble, et d'autant plus pour les personnes qui nous soignent chaque jour. Nexity et l'ensemble de ses collaborateurs s'engagent au quotidien au service de la vie ensemble et je suis fier aujourd'hui de pouvoir soutenir les professionnels de l'AP-HP. »