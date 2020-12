NEXITY : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE, ENGIE ET NEXITY CONCLUENT LA VENTE DU FUTUR ÉCO-CAMPUS D'ENGIE

Cet éco-campus, situé à La Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine (92) a pour ambition d'être la vitrine d'un immobilier tertiaire ambitieux en termes de transition énergétique et environnementale ; une démonstration de l'engagement d'ENGIE, de Nexity et de Swiss Life Asset Managers dans la transition pour la neutralité carbone. Le futur éco-campus, dont l'achèvement est prévu en 2024, vise les certifications environnementales HQE Excellent, Breeam Excellent et le label Biodivercity, ainsi que les certifications Wired Score, Gold et le label Osmoz pour les aspects de connectivité et qualité de vie au travail.

Imaginé en collaboration étroite avec la Ville, l'aménageur Paris La Défense, et les acteurs publics, ce lieu évolutif et horizontal parfaitement intégré dans son territoire de proximité, facilitera les synergies entre les équipes. Ce projet traduit les convictions portées par Nexity, ENGIE et Swiss Life Asset Managers, sur la nécessité d'offrir un environnement de travail à la fois performant, sur les plans technologiques et environnementaux, attrayant et plaisant à vivre.

L'année 2020, marquée par une crise sans précédent, amène les acteurs économiques à repenser les modes de travail et le rapport à l'espace. Le projet d'éco-campus, situé au plus près de la nouvelle gare du Grand Paris

« Nanterre La Folie », a ainsi été redimensionné sur 94.000 m2. Nexity poursuivra le développement majoritairement tertiaire des 5,5 hectares restants de l'ancien site PSA, situé dans le prolongement de Paris La Défense, avec cette même ambition de performance environnementale et d'anticipation des nouveaux usages, doublée d'une très forte place laissée à la nature en ville.

Philippe Juvin, Maire de La Garenne-Colombes, se « félicite de l'accord conclu entre Nexity et Swiss Life Asset Managers, un projet très ambitieux pour la Ville de La Garenne-Colombes. L'arrivée d'ENGIE sur notre territoire est une grande et bonne nouvelle, et est un élément d'espoir pour l'économie et l'emploi, dans cette période si particulière. »

Claire Waysand, Directrice générale par intérim d'ENGIE a déclaré : « Je suis heureuse de la finalisation de ce projet de campus pour le Groupe ENGIE, redimensionné pour s'adapter à nos besoins, qui constituera un espace de travail moderne, évolutif, cohérent avec notre engagement dans la transition énergétique. Avec pour objectif d'être constitué de 100% d'énergies renouvelables, le mix énergétique adopté pour le campus sera le reflet de nos savoir-faire avec notamment un système de géothermie innovant, des panneaux photovoltaïques couplés à un système de stockage, des chaudières à biogaz et des smartgrids ».

Alain Dinin, Président-Directeur général de Nexity : « Je suis fier de la concrétisation ce jour du projet de l'éco-campus d'ENGIE, qui nous montre à nouveau que l'immobilier tertiaire intégrant l'ensemble des enjeux de notre société, permettra à l'entreprise de rester un repère extrêmement solide de notre société, un vecteur de lien pour tous. L'éco-campus d'ENGIE apporte des réponses sur-mesure et concrètes aux ambitions environnementales et sociétales communes de Nexity, ENGIE et Swiss Life Asset Managers, mais aussi de la Ville de La Garenne-Colombes et des acteurs publics, en ouvrant la voie au développement de nouveaux territoires stratégiques. »

« Le futur siège d'ENGIE incarne nos convictions sur le bureau de demain et s'inscrit parfaitement dans notre stratégie ESG ambitieuse portée par Swiss Life Asset Managers. Cette crise vient renforcer notre vision d'un tertiaire post-covid plus inclusif et durable. » Frédéric Bôl, Président du Directoire Swiss Life Asset Managers France.

La conception de l'éco-campus d'ENGIE est signée des agences SCAU Architecture, Chaix & Morel et Associés, Art & Build Architectes et du paysagiste Base, et du maître d'œuvre Artelia.

