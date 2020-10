NEXITY : en nette hausse après un troisième trimestre meilleur que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nexity (+6,71% à 24,18 euros) affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120, le groupe immobilier ayant été moins que pénalisé que prévu au troisième trimestre. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 2,737 milliards d’euros, en repli de 2%. Cette évolution résulte de la performance réalisée au troisième trimestre : +6% à 1,021 milliard d’euros. Selon LCM, cette bonne performance s’explique notamment par un beau rattrapage sur l’immobilier résidentiel, en recul désormais de seulement 8,7% sur 9 mois.Depuis le 1er janvier, les réservations de logements neufs en France ont représenté 13 635 lots pour un montant de 2,948 milliards d'euros (-3% en volume et +4% en valeur). Les prises de commandes en Immobilier d'entreprise s'élèvent à 230 millions d'euros." Sauf mise en place de mesures de confinement conduisant à un arrêt prolongé des chantiers, nous sommes aujourd'hui en mesure de préciser nos perspectives " a indiqué le PDG, Alain Dinin.Nexity vise une marge opérationnelle courante de l'ordre de 5% en 2020 (point bas) et d'au moins 7% en 2021. Il cible également un chiffre d'affaires d'au moins 4,2 milliards d'euros en 2020, et en croissance d'au moins 10% en 2021. Environ 20 000 réservations de logements neufs sont attendues cette année.Ces prévisions sont légèrement supérieures aux attentes de LCM pour 2020. Le bureau d'études a relevé de 5% ses estimations de bénéfice par action 2020.Nexity table sur une dette financière nette au 31 décembre 2020 inférieure à 1,2 milliard d'euros.