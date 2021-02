NEXITY : le promoteur promu leader du SBF 120 grâce à des résultats solides

Chaque publication du secteur immobilier confirme que les trois derniers mois de 2020 se sont révélés moins difficiles que prévu. Nexity en a apporté la preuve hier soir et est propulsé en tête de l’indice SBF 120 en progressant de 7,66% à 41,62 euros. Exane BNP Paribas salue des résultats supérieurs aux attentes et des perspectives encourageantes. « Bien mieux que prévu ! », souligne pour sa part LCM, qui ajoute que la bonne surprise de la publication concerne surtout la structure financière.



Si les comptes du plus important promoteur immobilier français n'ont pas été épargnés par la pandémie, il a cependant dépassé ses objectifs. Le résultat opérationnel courant a chuté de 15% à 285 millions d'euros, entrainant une compression de 2 points de la marge à 5,9%. La rentabilité de Nexity a toutefois mieux résisté qu'attendu, sachant qu'il visait une marge opérationnelle courante supérieure à 5%.



" Cette baisse de marge est entièrement imputable à l'impact de la crise sanitaire sur ses activités et en particulier sur les activités de services, plus consommatrices de coûts fixes ", explique LCM.



Le groupe a bénéficié d'une activité plus dynamique que prévu. Le chiffre d'affaires a progressé de 8% à 4,855 milliards d'euros alors que Nexity visait des revenus autour de 4,7 milliards d'euros.



La superformance du groupe est d'autant plus appréciée qu'il avait relevé début janvier ses objectifs annuels.



Ces résultats meilleurs que prévu s'accompagnent d'une très bonne dynamique commerciale. Nexity a ainsi dévoilé un niveau historique de prises de commandes en immobilier d'entreprise, 1,5 milliard d'euros, soit près de trois fois le niveau enregistré en 2019.



Les réservations de logements neufs en France se sont, elles, maintenues au niveau de 2019 à 21.077 lots pour 4,515 milliards d'euros (+4%). La part de marché du groupe, déjà numéro un en France, a augmenté d'environ 3,5 points à près de 17% sur une hypothèse de marché global en baisse de 25%.



Pour LCM, l'amélioration plus importante que prévu de la structure financière constitue la principale bonne surprise de cette publication. L'endettement financier net a reculé plus que prévu, chutant de près de 30% à 655 millions d'euros.



" Le périmètre est adapté et n'a pas vocation à évoluer au-delà des cessions engagées. Ægide-Domitys, qui a besoin d'un nouveau partenaire pour accélérer son développement dans les services aux personnes âgées, ainsi que de plus petites entités, qui ne génèrent pas de synergies au bénéfice des clients de Nexity ", a déclaré le PDG, Alain Dinin.



Cerise sur le gâteau, les perspectives sont également accueillies favorablement.

Cette année, le groupe immobilier vise un résultat opérationnel courant en forte augmentation, à au moins 350 millions d'euros, soit un taux de marge supérieur à 7%. Le chiffre d'affaires devrait être au moins équivalent à 2020 à périmètre constant. Un dividende de 2 euros par action sera proposé au titre de 2020 grâce à sa bonne génération de cash.



Sur le plan commercial, il cible dans l'immobilier résidentiel autour de 20.000 réservations de logements neufs en France, malgré un contexte de pénurie de l'offre. Dans l'immobilier d'entreprise, Nexity prévoit 400 millions d'euros de prises de commandes.