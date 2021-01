NEXITY : le relèvement de ses perspectives soutient le secteur immobilier

© AOF 2021

Nexity (+7,80% à 38,16 euros) est propulsé en tête de l’indice SBF 120 grâce au relèvement de ses objectifs annuels. Cette bonne nouvelle profite aussi à l’ensemble du secteur (Kaufman & Broad, Icade...), qui est bien représenté dans la première partie du classement. Le promoteur immobilier avait déjà dévoilé fin octobre des résultats meilleurs que prévu grâce notamment à un beau rattrapage dans l’immobilier résidentiel. Il avait été alors en mesure de préciser ses perspectives.Hier soir, Nexity a indiqué être parvenu à mieux faire face aux mesures du second confinement et avoir vu son activité être moins impactée qu'attendu au dernier trimestre 2020. Le groupe immobilier anticipe désormais pour 2020 un chiffre d'affaires autour de 4,7 milliards d'euros (au lieu d'au moins 4,2 milliards d'euros), avec un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 5% (au lieu d'un taux de l'ordre de 5%) et pour 2021, un chiffre d'affaires à périmètre constant autour de 4,7 milliards d'euros, avec un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 7%.Le nombre de réservations de logements neufs en 2020 pour Nexity sera équivalent à celui de 2019, soit mieux que la prévision d'environ 20.000 annoncée le 28 octobre, et confirmant une forte augmentation de la part de marché.Le volume des prises de commandes pour l'Immobilier d'entreprise en 2020 atteindra 1,5 milliard d'euros, soit le plus haut niveau historique.Nexity vise enfin une dette financière nette inférieure à 800 millions d'euros au 31 décembre 2020 au lieu d'inférieure à 1,2 milliard d'euros et un pipeline promotion (backlog + terrains sous promesse) de l'ordre de 20 milliards d'euros à fin 2020.