NEXITY : CESSION DE 2,14% DU CAPITAL DE NEXITY PAR LA SOCIETE NEW PORT A LA MONDIALE

CESSION DE 2,14% DU CAPITAL DE NEXITY PAR LA SOCIETE NEW PORT A LA MONDIALE

Paris, 9 avril 2021

Nexity a été informée que New Port, la société de cadres présidée par Alain Dinin, a cédé aujourd'hui 1.200.000 actions Nexity, soit 2,14% du capital, ce qui amène ainsi sa participation au capital de Nexity à 5,12%.

Cette cession de bloc hors marché s'est faite au profit d'AG2R LA MONDIALE, qui a ainsi commencé à mettre en œuvre son intention de prendre une participation de l'ordre de 5% au capital de Nexity (Cf. Communiqué de presse de Nexity du 8 avril 2021). New Port a indiqué à Nexity avoir réalisé cette cession afin de rembourser par anticipation une part considérable de son crédit bancaire, et confirme vouloir rester dans la durée un actionnaire significatif de Nexity.

La Mondiale a également adhéré au concert formé autour d'Alain Dinin par New Port, Crédit Mutuel Arkéa, et environ 230 dirigeants et cadres de Nexity, permettant à ce concert de maintenir sa détention à 19,80% du capital. L'engagement de La Mondiale vaut pour les actions qu'elle serait amenée à acquérir dans le futur, ce qui renforcerait ainsi le pourcentage de détention du concert dans le capital de Nexity.

