NEXITY : ENTREPRISES AFFIRME SON MODÈLE DE PLATEFORME DE SERVICES ET ANNONCE LA CRÉATION DE NEXITY@WORK

Constituée depuis 3 ans désormais, Nexity Entreprises, précise sa stratégie sur l'aménagement et l'animation des espaces de travail et annonce la création de Nexity@work.

Si la période a contribué à l'avènement du télétravail, le siège social n'en reste pas moins le cœur battant de l'entreprise, c'est aussi le lieu où s'exprime la culture d'entreprise. Notre mission en tant qu'acteur intégré de l'immobilier tertiaire est de lui donner du sens, de concevoir et développer les espaces et les services qui répondent aux nouveaux usages. A ce titre la création de la nouvelle entité Nexity@work s'articule autour de plusieurs partis pris :

Elle illustre la conviction du Groupe que le besoin de bureau est crucial au moment où les entreprises ont besoin de souder leur collectif, d'affirmer leur raison d'être et de marquer leur différence.

Elle réunit désormais sous la même bannière plusieurs métiers complémentaires, qui doivent être abordés de manière indissociée pour créer de la valeur :

- le conseil et l'aménagement (de l'Assistance à Maitrise d'ouvrage et conception à la réalisation) des espaces de travail, portée jusqu'à aujourd'hui par Nexity Contractant Général

- la valorisation des espaces communs, conciergerie et événementiel des bâtiments tertiaires, portée aujourd'hui par Service Personnel et Week'in.

Pour mener cette nouvelle étape, deux dirigeants dont l'expérience et l'expertise sont complémentaires travailleront de concert :

Dominique Brunaud, Directeur général Nexity@work Design & Build. a rejoint le groupe en 2015 pour développer l'activité de conseil et d'aménagement des espaces de travail. Diplômé de l'Ecole des Mines de Douai et de l'EDHEC, il a une solide connaissance de l'économie de projet et de la conduite de travaux après 15 ans dans une filiale de Vinci. Depuis son arrivée, des projets ont été menés pour Edenred, Envision, SCOR, le groupe PSA ou encore SIACI Saint Honoré.

« Dans un monde du travail en forte mutation, nous nous attachons chaque jour à créer des espaces qui servent la transformation des entreprises, leur redonnent tout leur sens en tant que collectif et procurent à tous l'envie de se retrouver pour mieux avancer ensemble, le tout dans un cadre budgétaire et technique réaliste », expose t'il.

Frédéric Patot, Directeur général Nexity@work Experience a rejoint le groupe en juin 2021 pour structurer et développer l'expertise du groupe en matière de services aux utilisateurs, d'animation des espaces et des communautés. Sa double expérience pour travailler aussi bien au service des bailleurs que des utilisateurs au sein de groupes comme BNP Paribas Real Estate, Vinci Facilities ou Elior lui donne un réel atout pour comprendre et répondre aux besoins clients liés à l'environnement de travail.

« La manière de vivre les espaces de travail et les services qui y sont proposés doivent être pensés dans la continuité de leur design et conception. C'est ainsi que nous développerons et apporterons de la valeur - et que nous multiplierons les raisons, et les envies, de venir (ou revenir) au siège social et aux bureaux pour les collaborateurs. Cette transformation servicielle est désormais tangible chez plusieurs de nos clients ; nous allons nous attacher dans les mois à venir à la démocratiser, notre atout est d'avoir amorcé notre propre transformation il y a plusieurs années et d'être aujourd'hui l'acteur le plus à même d'apporter des réponses globales et sur-mesure. »

Les équipes Nexity@work seront présentes au salon Workplace à Cannes du 23 au 25 novembre prochains.