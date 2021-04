NEXITY : La valeur du jour à Paris - NEXITY cède le contrôle d'Aegide-Domitys AG2R La Mondiale

Nexity gagne 0,41% à 44,08 euros, le promoteur immobilier ayant annoncé la cession du contrôle du groupe Aegide-Domitys, spécialisé dans les résidences service pour seniors. La transaction se fera sur la base de 375 millions d'euros en valeur d'entreprise pour l'intégralité du capital d'Aegide-Domitys. Si Nexity est en négociations exclusives avec l'assureur AG2R La Mondiale, les fondateurs, autour de Jean-Marie Fournet (JMF Conseil) sont également parties prenantes à cette transaction.



Nexity céderait 45% du capital et conserverait une participation de 18% dans Aegide-Domitys. Elle entend rester un actionnaire minoritaire significatif sur un horizon de temps long. AG2R La Mondiale détiendrait 67% et JMF Conseil 15%.



En décembre, lors de la présentation des orientations du plan stratégique, le groupe immobilier avait indiqué qu'il rechercherait " un partenaire capable de soutenir la croissance et l'extension à l'international d'Ægide-Domitys et de garantir l'excellence opérationnelle des résidences dans les services à la personne ".



Si Nexity cède le contrôle d'Aegide-Domitys, il conclura avec ce dernier un partenariat stratégique de longue durée portant sur la promotion immobilière des résidences services seniors (RSS). Ce partenariat, préférentiel mais non exclusif, permettra au promoteur immobilier de maintenir un niveau soutenu de développement des RSS.



Pour consolider à long terme leur partenariat stratégique et aligner leurs intérêts, AG2R La Mondiale a l'intention, en plein accord avec Nexity, de prendre une participation au capital de Nexity, qui pourrait atteindre 5% du capital et des droits de vote, par acquisition d'actions sur le marché ou par achat de blocs hors marché.



AG2R La Mondiale rejoindrait le concert formé autour d'Alain Dinin, et aurait vocation, à l'issue de son programme d'investissement, à bénéficier d'un poste d'administrateur au conseil de Nexity.



Dans une note publiée en février, LCM estimait que la cession d'Aegide-Domitys sera favorable à la revalorisation du groupe compte tenu d'une plus grande lisibilité de l'activité du groupe, notamment au niveau du bilan avec la forte baisse induite de la dette IFRS 16.