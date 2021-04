NEXITY : REMBOURSEMENT ANTICIPÉ PAR NEXITY D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET/OU ÉCHANGEABLES EN ACTIONS NOUVELLES OU EXISTANTES (OCEANE) A ÉCHÉANCE 2023 ÉMISES EN MAI 2016 (

CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS- UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON ET EN AFRIQUE DU SUD OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ L'OFFRE OU LA VENTE DE TITRES CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS LÉGALES EN VIGUEUR.

LE PRESENT COMMUNIQUE EST DIFFUSE A TITRE D'INFORMATION UNIQUEMENT ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE OU UNE SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT DE VALEURS MOBILIERES.

CE COMMUNIQUE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE TITRES AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE. LES OBLIGATIONS (ET LES ACTIONS SOUS-JACENTES) NE PEUVENT ETRE NI OFFERTES NI CEDEES AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE SANS ENREGISTREMENT OU EXEMPTION D'ENREGISTREMENT CONFORMEMENT AU U.S. SECURITIES ACT DE 1933 TEL QUE MODIFIE. NEXITY N'A PAS L'INTENTION D'ENREGISTRER L'OFFRE EN TOTALITE OU EN PARTIE AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE NI DE FAIRE UNE OFFRE AU PUBLIC AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE.

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ PAR NEXITY D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET/OU ÉCHANGEABLES EN ACTIONS NOUVELLES OU EXISTANTES (OCEANE) A ÉCHÉANCE 2023 ÉMISES EN MAI 2016 (LES « OCEANE 2023 »)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE RECTIFICATIF

Paris, le 30 avril 2021 - 17h30 (CET)

Nexity (la « Société » ou « Nexity ») a annoncé ce jour aux porteurs d'OCEANE 2023 (Code ISIN : FR0013170925) procéder au remboursement anticipé des OCEANE 2023 en circulation dans les conditions prévues dans les Termes et Conditions des OCEANE 2023 (les « Termes et Conditions ») à la section 1.8.1.3 2. en vue de leur annulation conformément à la loi.

La Société rappelle aux titulaires d'OCEANE 2023 qu'ils conservent la faculté d'exercer leur droit à l'attribution d'actions de la Société conformément aux modalités fixées dans les Termes et Conditions jusqu'au septième jour ouvré (inclus) qui précède la Date de Remboursement Anticipé, soit le 20 mai 2021 (inclus) et non le 19 mai 2021 tel qu'indiqué par erreur dans le communiqué de presse publié plus tôt aujourd'hui. Tous les autres termes dudit communiqué de presse demeurent inchangés.

Pour plus d'informations, les titulaires d'OCEANE 2023 sont invités à consulter les Termes et Conditions et le communiqué de presse publié plus tôt aujourd'hui.

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C'EST L'AMBITION DE NEXITY

Avec plus de 11.000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros en 2020, Nexity, premier groupe immobilier français intégré, intervient sur l'ensemble des métiers de la promotion et des services pour les particuliers, les entreprises, les institutionnels et les collectivités et dispose d'une présence sur l'ensemble du territoire.

Notre plateforme de services a vocation à servir tous nos clients à toutes les étapes de leur vie immobilière.

Résolument engagé pour donner une juste place à l'homme, en lien avec les autres, en lien avec la ville et en lien avec l'environnement, Nexity est notamment, pour la deuxième année consécutive, 1er maître d'ouvrage du palmarès 2020 de l'Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l'indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l'équité femmes-hommes) et labellisé Great Place to Work 2020.

Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d'Euronext et au SBF 120

CONTACT

Thierry CHEREL - Directeur des Relations Investisseurs / +33 (0)6 68 31 29 05 - investorrelations@nexity.fr