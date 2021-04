NEXITY : VIA SA FILIALE TERENEO, LIVRE À INEA L'OPÉRATION TREETEK, AU SEIN D'EURATECHNOLOGIES À LILLE (59)

L'immeuble TREETEK développe 6 000 m² de surface en 2 bâtiments de 4 000 et 2 000 m², et a été conçu par l'agence d'architecture MATADOR et DE ALZUA+. Réalisée en structure mixte bois et béton, l'opération vise le niveau E2C1 de la certification E+C- (niveau E1C1 atteint). Il revêt un rythme de façade en briques respectueux du dessin régulier et très ordonnancé des bâtiments industriels historiques, dont l'ancienne usine Le Blan Lafont est une trace. L'utilisation de la brique moulée main aux arêtes irrégulières, sablée, de couleur rouge foncé présente de plus une excellente résistance au feu (classement A1) et limite sa propagation. Treetek, avec son patio intérieur planté d'arbres et de vivaces sur 600 m² confirme le choix d'une palette végétale à forte variation et ambiance estivale et hivernale contrastée - vert en été, couleurs en hiver ; il s'agit d'un tiers-lieu essentiel créant un vrai lien entre les futurs occupants, conjugaison de travail et bien-être, espace de convivialité, de rencontres : la recherche du bien vivre.

C'est enfin la réalisation d'une évolution majeure dans les technologies dont disposent ces 2 immeubles ; l'accent ayant été mis sur le volet digital : contrôle d'accès, contrôle de l'éclairage et contrôle des températures sont désormais accessibles au bout des doigts de chaque utilisateur depuis leur smartphone.

Pour Ghislaine Seguin, Directeur général adjoint Nexity Immobilier d'Entreprise en charge des Régions : « Nous sommes fiers de livrer l'opération Treetek, qui s'inscrit pleinement dans notre stratégie de réduction de l'empreinte carbone et d'efficacité énergétique. L'immeuble offrira par ailleurs un très haut niveau de confort d'usage à ses futurs utilisateurs. Merci à INEA pour la confiance accordée, qui renforce une nouvelle fois notre partenariat. Bravo à l'ensemble des équipes et partenaires qui sont intervenus sur ce projet. »

Arline Gaujal-Kempler, Directrice générale déléguée d'INEA, ajoute : « Avec la crise sanitaire, les attentes des utilisateurs en termes aussi bien environnementaux que de flexibilité ont été renforcées. Le Treetek, qui vient de nous être livré, répond parfaitement à leurs nouvelles exigences. Doté d'une structure bois massif et d'une façade en briques, il est certifié E+C-. Ses performances contribuent ainsi à faire d'INEA l'un des leaders du green building en France. Les locataires bénéficieront de terrasses et d'un patio végétalisé qui améliorent indéniablement le confort d'usage. Implanté sur une zone dédiée au numérique, le Treetek est un ensemble à taille humaine, divisible, flexible et offrant les dernières prestations technologiques. »