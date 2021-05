NEXITY : Véronique Bédague nommée Directrice générale

Le Conseil d’administration réuni à l’issue de l’Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire a confirmé la nouvelle gouvernance de Nexity, avec pour caractéristique principale la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général, et la nomination de Véronique Bédague en qualité de Directrice générale pour un mandat de quatre ans.



Alain Dinin, en qualité de Président du Conseil d'administration et du Comité stratégique et des investissements, continuera à accompagner l'équipe de Direction générale dans les grands choix stratégiques et d'allocations de ressources, humaines et financières.