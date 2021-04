NEXITY : bon début d'année et confirmation des perspectives

Le chiffre d’affaires de Nexity a bondi de 44% à 1,132 milliard d'euros, en raison d’effets de base favorables et " donc non représentatif de la croissance attendue en 2021 ". Les revenus de la promotion Immobilier résidentiel s’élèvent à 686 millions d’euros à fin mars 2021, en hausse de 194 millions d’euros par rapport au premier trimestre 2020. Le chiffre d’affaires de la promotion Immobilier d’entreprise s’élève à 195 millions d’euros, en progression 139 millions d’euros, compte tenu de la contribution élevée dégagée à l’avancement par la prise de commande Reiwa à Saint-Ouen.



Sur le plan commercial, les réservations de logements neufs en France ont atteint 3 897 lots, en croissance de 7% en volume, représentant 882 millions, en augmentation de 11%.

Les prises de commandes en Immobilier d'entreprise atteignent 301 millions d'euros, incluant notamment la vente de l'immeuble Reiwa, situé à Saint-Ouen.



Le backlog est stable à 6,8 milliards d'euros, soit 23 mois de chiffre d'affaires.



Nexity a confirmé ses perspectives en intégrant l'effet attendu des cessions. Le résultat opérationnel courant est attendu en augmentation de 23%, à 350 millions d'euros au moins. Le chiffre d'affaires est anticipé à au moins 4,6 milliards d'euros compte tenu de la déconsolidation d'Ægide-Domitys attendue d'ici la fin du premier semestre, au moins équivalent au chiffre d'affaires 2020 sur une base comparable.



" La cession à Arche de Century 21 France, qui devrait elle aussi être finalisée avant la fin du premier semestre, constitue une autre réalisation positive. Aucune autre cession n'est envisagée et Nexity, désormais recentrée sur ses métiers de base de promotion et de services " a déclaré le PDG, Alain Dinin.



Sur le plan commercial, il cible dans l'immobilier résidentiel autour de 20.000 réservations de logements neufs en France, malgré un contexte de pénurie de l'offre. Dans l'immobilier d'entreprise, Nexity prévoit 400 millions d'euros de prises de commandes.