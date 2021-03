NEXITY : dissociation des fonctions de président et de directeur général

Le conseil d'administration de Nexity, réuni hier autour de son président, Alain Dinin, a adopté les projets de résolutions soumises à son assemblée générale du 19 mai, ainsi qu'une série de décisions relatives à sa gouvernance. Il propose dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, ainsi que la nomination de Véronique Bédague en qualité de directrice générale à l'issue de l'assemblée générale.



Nexity entend ainsi réinstaurer le schéma de gouvernance mis en place en 2019 à l'occasion de la nomination de Jean-Philippe Ruggieri en tant que directeur général, et interrompu à la suite de son décès en avril 2020.



Alain Dinin, en qualité de président du conseil d'administration et du comité stratégique et des investissements, continuera à accompagner l'équipe de direction générale dans les grands choix stratégiques et d'allocations de ressources, humaines et financières.



Véronique Bédague, qui dirige actuellement l'ensemble des activités de promotion de Nexity, sera nommée pour un mandat de quatre ans.

Nexity annonce également le départ de Julien Carmona qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière et n'a pas demandé le renouvellement de son mandat social de directeur général délégué du groupe. Ce mandat prendra fin au moment de l'assemblée générale en mai 2021.



Le conseil d'administration a choisi de proposer la nomination de Myriam El Khomri en son sein. Myriam El Khomri, ancienne secrétaire d'Etat à la Ville et ancienne ministre du Travail, ancienne conseillère de Paris et adjointe au maire de Paris, est actuellement directrice du pôle conseil de S2H, filiale du groupe Siaci-Saint Honoré.



Elle remplacerait Jacques Veyrat, qui n'a pas demandé son renouvellement.