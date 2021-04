NEXITY : succès d'une émission d'OCEANE de 240 millions d'euros

Nexity a réalisé avec succès une émission d’OCEANE 2028, d’un montant nominal de près de 240 millions d'euros. Le produit net de l’émission permettra d’allonger la maturité de l’endettement du promoteur immobilier en finançant le rachat d’une partie des 270 millions d'euros d’OCEANE en circulation à échéance 2023 et émises le 13 mai 2016 apportées par leurs porteurs lors de la proposition de rachat.



La valeur nominale unitaire des OCEANE 2028 est de 59,81 euros avec une prime d'émission de 35% par rapport au cours de référence de l'action Nexity. Elles seront émises au pair et porteront intérêts à un taux annuel de 0,875%, payable semestriellement à terme échu les 19 avril et 19 octobre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 19 octobre 2021.



Concomitamment au lancement de l'offre d'OCEANE 2028, Nexity a recueilli des intérêts vendeurs portant sur 92,8% des OCEANE 2023 initialement émises dont le montant en circulation correspond à ce jour au montant initialement émis, soit près de 270 millions d'euros. Le prix de rachat unitaire des OCEANE 2023 dans le cadre du Rachat est de 66,90 euros par OCEANE 2023 (intérêts courus compris).



Les OCEANE 2023 rachetées par la Société seront annulées selon les termes de leur contrat d'émission et conformément à la loi.