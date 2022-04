Nexity : Brochure de convocation à l'AGM

BROCHURE DE CONVOCATION

MERCREDI 18 MAI 2022 À 10 HEURES

AU PAVILLON GABRIEL, 5 AVENUE GABRIEL 75008 PARIS

2022

SOMMAIRE

01 LE MOT DU PRÉSIDENT 1 02 MODALITÉS DE PARTICIPATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2 A. Participation à l'Assemblée générale 2 B. Questions écrites 4 C. Documents mis à disposition des actionnaires 4 03 ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 5 À titre ordinaire 5 À titre extraordinaire 6 04 EXPOSÉ SOMMAIRE DE L'ACTIVITÉ 7 05 PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS 9 Rapport du Conseil d'administration 10 Annexe 1. Tableau des délégations financières 38 Annexe 2. Composition actuelle du Conseil d'administration 39 Annexe 3. Biographie des candidats au poste d'administrateur 40 Annexe 4. Tableau des cinq derniers exercices de Nexity SA 42 06 FORMULAIRE DE DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS 43

01 LE MOT DU PRÉSIDENT

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

Notre Assemblée générale des actionnaires, ce temps fort et si particulier de la vie de notre entreprise, n'a pas eu la même intensité, à distance, ces deux dernières années.

C'est donc avec beaucoup de joie et une certaine émotion que je vous retrouverai le mercredi 18 mai 2022 au Pavillon Gabriel, pour vous présenter, au nom du Conseil d'administration et accompagné de notre Directrice générale Véronique Bédague, l'ensemble du travail et des réalisations accomplis par nos équipes, engagées chaque jour pour créer des lieux qui créent du lien.

Cette Assemblée générale nous conduira à revenir sur les résultats de l'année écoulée, durant laquelle Nexity a enregistré des performances de très haut niveau et démontré une très forte résilience après une année 2020 de crise sanitaire, économique et sociale. Ces résultats confirment la pertinence du modèle d'opérateur immobilier intégré choisi par le Groupe et le succès de sa revue stratégique. Ils confortent la structure financière de Nexity, permettant ainsi de vous proposer cette année le versement d'un dividende en hausse de 25% à 2,5 euros par action.

Pionnier dans son engagement en faveur d'une ville bas carbone, inclusive et résiliente, Nexity soumet par ailleurs à votre avis cette année son ambition en matière de trajectoire carbone et biodiversité. Elle s'inscrit pleinement dans le cadre de la raison d'être de Nexity, « la vie ensemble », et reflète son engagement à être utile à la société et au monde qui l'entoure.

À l'heure où le monde traverse une crise historique avec la guerre en Ukraine, Nexity aborde cette nouvelle période d'instabilité et d'inquiétude qui s'ouvre avec sérénité, compte tenu de son modèle et de sa taille, et dans un esprit de grande solidarité. Tourné vers l'avenir, le Groupe présentera sa feuille de route pour un nouveau cycle de croissance après l'été, quand un contexte de marché plus approprié le permettra.

J'espère vous retrouver nombreux le 18 mai prochain pour exercer vos droits d'actionnaires par vos questions et votre vote, et vous remercie, au nom de l'ensemble des membres du Conseil d'administration de Nexity que j'ai l'honneur de présider, pour votre confiance et votre fidélité à notre Société.

Alain DININ

