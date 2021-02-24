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Nexity : CA 2020 en hausse de 8% en 2020

24/02/2021 | 17:48
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24 février (Reuters) -

* NEXITY-CHIFFRE DAFFAIRES 2020 EN CROISSANCE DE 8% PAR RAPPORT À 2019 À 4.855 MILLIONS DEUROS

* NEXITY-RÉSISTANCE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT À 285 MILLIONS DEUROS (PRÈS DE 6% DE TAUX DE MARGE), GRÂCE À UN SECOND SEMESTRE EN FORT REBOND

* NEXITY-POUR 2021, VISE UN CHIFFRE DAFFAIRES AU MOINS ÉQUIVALENT À 2020 À PÉRIMÈTRE CONSTANT

* NEXITY-POUR 2021, VISE UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN FORTE AUGMENTATION, À AU MOINS 350 MILLIONS DEUROS, SOIT UN TAUX DE MARGE SUPÉRIEUR À 7%

* NEXITY PROPOSE UN DIVIDENDE À 2 EUROS PAR ACTION AU TITRE DE 2020 Texte original sur Eikon


© Reuters 2021
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Données financières
CA 2020 4 721 M 5 729 M -
Résultat net 2020 92,6 M 112 M -
Dette nette 2020 1 695 M 2 057 M -
PER 2020 24,2x
Rendement 2020 4,84%
Capitalisation 2 102 M 2 556 M -
VE / CA 2020 0,80x
VE / CA 2021 0,81x
Nbr Employés 10 989
Flottant 63,2%
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Consensus
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Nombre d'Analystes 7
Objectif de cours Moyen 40,21 €
Dernier Cours de Cloture 38,36 €
Ecart / Objectif Haut 26,4%
Ecart / Objectif Moyen 4,83%
Ecart / Objectif Bas -32,0%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Alain Dinin Chairman & Chief Executive Officer
Eric Lalechère Chief Financial Officer
Frédéric Augier Director-Digital & Information System
Luce Gendry Vice Chairman
Soumia Belaidi Malinbaum Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
NEXITY8.18%2 556
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED24.30%46 455
LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED-4.85%33 768
CHINA RESOURCES LAND LIMITED5.00%30 902
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.-7.40%27 120
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED13.05%26 905
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