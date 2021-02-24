Nexity : CA 2020 en hausse de 8% en 2020

24 février (Reuters) -
* NEXITY-CHIFFRE DAFFAIRES 2020 EN CROISSANCE DE 8% PAR
RAPPORT À
2019 À 4.855 MILLIONS DEUROS
* NEXITY-RÉSISTANCE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT À 285
MILLIONS DEUROS (PRÈS DE 6% DE TAUX DE MARGE), GRÂCE À UN
SECOND SEMESTRE EN FORT REBOND
* NEXITY-POUR 2021, VISE UN CHIFFRE DAFFAIRES AU MOINS
ÉQUIVALENT
À 2020 À PÉRIMÈTRE CONSTANT
* NEXITY-POUR 2021, VISE UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN
FORTE
AUGMENTATION, À AU MOINS 350 MILLIONS DEUROS, SOIT UN TAUX DE
MARGE SUPÉRIEUR À 7%
* NEXITY PROPOSE UN DIVIDENDE À 2 EUROS PAR ACTION AU TITRE
DE
2020
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