Nexity : CP_Nexity et Top Hat accélèrent ensemble dans la construction hors site industrialisée en France

Nexity qui a d'ores et déjà livré plus de 2000 logements en ossature bois préfabriquée hors site, dispose d'un réel

En s'associant à un leader de la construction industrielle, Nexity souhaite notamment accélérer les délais de livraison de ses logements, proposer les meilleurs standards environnementaux à ses clients, et développer des produits abordables et économes en énergie.

Top Hat apportera son savoir-faire et ses références pour l'industrialisation, Nexity à la fois son expérience en pré-industrialisé et un volume de programmes produits en construction hors site.

Nexity, opérateur global d'immobilier, et Top Hat, leader de la construction industrielle hors site, annoncent la signature d'un partenariat stratégique pour accélérer le développement de la construction hors site en France, qui comprendrait notamment des programmes modulaires industrialisés hors site, et pour en développer la production en France.

NEXITY, LA VIE ENSEMBLE

Avec 8.500 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros en 2022, Nexity, premier opérateur global d'immobilier, est présent sur tout le territoire et intervient sur l'ensemble des métiers de la promotion et des services. Notre stratégie d'opérateur global d''immobilier nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients, particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités. Notre raison d'être 'la vie ensemble' traduit notre engagement à créer pour eux, des espaces, des quartiers et des villes durables qui permettent de tisser et retisser des liens. Nexity est notamment, pour la quatrième année consécutive, 1er maître d'ouvrage de l'Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l'indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l'équité femmes-hommes), certifiée Great Place to Work® en septembre 2022 et classée parmi les Best Workplaces 2023.

Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d'Euronext et au SBF 120.

TOPHAT

TopHat est le principal constructeur de maisons modulaires au Royaume-Uni. TopHat utilise sa plateforme technologique exclusive, une production largement robotisée et un système de façades breveté innovant pour créer d'innombrables possibilités de conception sans les coûts élevés et les délais de conception et de construction souvent associés à la construction traditionnelle.

TopHat peut produire plus de deux nouvelles maisons écologiques par jour à partir de son usine existante dans le Derbyshire. Une deuxième usine ultramoderne de plus de 60,000 m2 est actuellement en construction dans le Northamptonshire. La production combinée des deux usines sera d'environ 5 000 logements par an.

Contact presse

Nexity - Cyril Rizk - Responsable des relations presse / +33(0)6 73 49 72 61 - Presse@nexity.fr

Top Hat - Fiona Thorne - Corporate Affairs & PA Adviser - Fiona.Thorne@tophat.io

www.nexity.group