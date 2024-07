Enfin, le Groupe a obtenu en avril, de ses porteurs obligataires EuroPP et de l'ensemble de ses partenaires bancaires, une exonération au titre des ratios financiers, et ce, jusqu'à la clôture de l'exercice 2024. Cette exonération s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la transformation du groupe et reflétant le soutien dont bénéficie Nexity de la part de ses partenaires bancaires et obligataires EuroPP. Le coût des waivers est compensé par les produits de placement générés sur la période.

Pour rappel : Le partenariat Carrefour annoncé en 2023 et qui s'inscrit pleinement dans l'accélération de la régénération urbaine porte sur la revalorisation à terme de 74 12 sites Carrefour via des opérations de mixité urbaine sur l'ensemble du territoire français (dont 12 000 logements), et représente pour Nexity un chiffre d'affaires à terminaison de plus de 2 Mds€, sur une dizaine d'années d'activité à venir.

47% de l'offre commerciale totale est constituée d'opérations en cours de travaux (+1 pt vs. fin 2023 et contre 60% pour le marché à fin 2023), et le stock de lots achevés et invendus demeure non significatif à une centaine de lots (soit moins de 2% de l'offre commerciale totale).

L'ensemble de ces mesures portent leur fruit et sont reflétées dans la baisse de l'offre commerciale (-16% vs. Décembre 2023), et l'absence de logements achevés non vendus à fin juin (~100 lots, soit moins de 2%).

détail représentant plus de 2 800 lots, stables, dans un marché toujours en fort repli. Comme nous l'avions annoncé, 2024 est une année de transformation profonde pour Nexity. Nous mettons en œuvre notre feuille de route volontariste : recentrage de nos activités, activation de tous les leviers de désendettement, redimensionnement de la base de coûts, et enfin, adaptation de l'offre ancienne et recalibrage de la nouvelle offre aux conditions de marché. Le plan de transformation du Groupe vers un modèle agile d'opérateur urbain, qui sera pleinement opérationnel d'ici la fin de l'année, prépare résolument Nexity à relever avec succès les nouveaux enjeux de marché. Les perspectives pour l'exercice en cours demeurent inchangées. Je reste pleinement confiante dans la capacité de Nexity à rebondir dès 2025 grâce à notre transformation, à nos fondamentaux très solides, à notre position de leader confirmée pour la 5ème année consécutive, et à l'engagement au quotidien de nos équipes sur le terrain. »

