Nexity : Compte-rendu de l'Assemblée générale mixte du 16 mai 2023

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 16 MAI 2023

ADOPTION DE L'ENSEMBLE DES RÉSOLUTIONS

Paris, le 16 mai 2023, 17h45 CET

L'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) de la société Nexity s'est réunie aujourd'hui sous la présidence de Madame Véronique Bédague, Présidente directrice générale.

Toutes les résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale ont été dûment adoptées, parmi lesquelles :

L'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

La distribution d'un dividende de 2,50 euros par action qui sera mis en paiement le 26 mai 2023 ;

Le renouvellement des mandats de Madame Agnès Nahum et Monsieur Charles-Henri Filippi en qualité d'administrateurs ;

Charles-Henri Filippi en qualité d'administrateurs ; L'approbation des éléments de rémunération au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 des dirigeants mandataires sociaux (vote ex-post) ;

ex-post) ; L'approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux au titre de l'exercice 2023 (vote ex-ante) ; et

ex-ante) ; et L'octroi d'autorisations financières consenties au Conseil d'administration.

Lors de la présentation, Madame Véronique Bédague, Présidente directrice générale et Monsieur Pierre-Henry Pouchelon, secrétaire général Groupe en charge des finances, sont revenus sur la stratégie du Groupe, et sa politique de responsabilité sociétale d'entreprise, les résultats financiers, et les perspectives 2023.

Madame Luce Gendry, Vice-Présidente du Conseil d'administration et administratrice référente et Monsieur Charles- Henri Filippi, Président du Comité des Rémunérations, des Nominations et de la RSE, ont présenté respectivement la gouvernance, les éléments de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux en 2022, la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2023 ainsi que les plans d'attributions d'actions gratuites.

Le Conseil d'administration, prenant en compte les votes de chacune des résolutions, et notamment celles ayant obtenu les scores de majorités les moins élevés, va poursuivre dans les prochains mois le dialogue avec ses actionnaires.

La présentation et la diffusion de l'Assemblée Générale, ainsi que les résultats complets des votes des résolutions, sont disponibles sur le site internet de la Société (www.nexity.group) rubrique Finance / Actionnaires / Assemblée Générale.

NEXITY, LA VIE ENSEMBLE

Avec plus de 8.000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros en 2022, Nexity, premier opérateur global d'immobilier, est présent sur tout le territoire et intervient sur l'ensemble des métiers de la promotion et des services. Notre stratégie d'opérateur global d''immobilier nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients, particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités. Notre raison d'être 'la vie ensemble' traduit notre engagement à créer pour eux, des espaces, des quartiers et des villes durables qui permettent de tisser et retisser des liens.

Nexity est notamment classée, pour la quatrième année consécutive, 1er maître d'ouvrage de l'Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l'indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l'équité femmes-hommes), Best Workplaces 2021 et certifiée Great Place to Work® en septembre 2022.

Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d'Euronext et au SBF 120.

CONTACT

Géraldine BOP - Directrice la Communication financière / +33 (0)6 23 15 40 56 - gbop@nexity.fr

www.nexity.group